Що насправді означають літери АА та ААА на батарейках: детальний розбір маркування та ємності

Більшість користувачів щодня стикається з батарейками типу АА та ААА, проте мало хто розуміє справжнє значення цього маркування. Розбираємося, як фізичний розмір впливає на ємність елементів живлення та як правильно обирати акумулятори для домашньої техніки.

Позначення AA та AAA знайоме практично кожному, хто хоча б раз купував батарейки для пульта, іграшки чи ліхтарика. Проте ці літери не мають жодного стосунку до потужності, напруги або хімічного складу. Насамперед вони вказують на фізичний розмір елемента живлення, пояснює 24 Канал.

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Літера "A" належить до міжнародної системи класифікації циліндричних батарейок. Принцип досить простий: чим більше літер "A" у маркуванні, тим компактніший елемент живлення. Тому батарейка AAA менша за AA, хоча обидві належать до одного сімейства.

Як пише Evlithium, AA вважають стандартним розміром для побутових батарейок. Її довжина становить близько 50,5 міліметра, а діаметр – 14,5 міліметра. Батарейка AAA компактніша: її довжина становить приблизно 44,5 міліметра, а діаметр – 10,5 міліметра.

Чому батарейки AA працюють довше?

Розмір впливає не лише на зовнішній вигляд, а й на запас енергії. Через більший внутрішній об'єм батарейки AA здатні вміщувати більше активних матеріалів, які накопичують електроенергію.

Типова ємність лужних батарейок AA становить від 2000 до 3000 міліампер-годин. Для батарейок AAA цей показник зазвичай перебуває в межах 800 – 1200 міліампер-годин.

Саме тому батарейки AA зазвичай забезпечують тривалішу автономну роботу пристроїв, особливо якщо йдеться про техніку з підвищеним енергоспоживанням. При цьому обидва типи зазвичай мають однакову номінальну напругу - 1,5 вольта.

Для яких пристроїв підходять AA та AAA?

Завдяки більшій ємності батарейки AA часто використовують у пристроях, які споживають більше енергії. До них належать:

цифрові фотоапарати;

іграшки з електромоторами;

потужні ліхтарики;

бездротові ігрові контролери;

портативні радіоприймачі;

деякі види аудіотехніки.

Батарейки AAA орієнтовані на компактні пристрої з помірним енергоспоживанням:

пульти дистанційного керування;

бездротові комп'ютерні мишки;

клавіатури;

настінні та настільні годинники;

термометри;

невеликі ліхтарики та інші компактні гаджети.

Фактично виробники проєктують батарейний відсік під конкретний тип елементів живлення, тому AA та AAA не є взаємозамінними. Навіть попри однакову напругу встановити одну батарейку замість іншої без спеціальних адаптерів неможливо.

Які батарейки можна заряджати повторно і як?

Окрему категорію становлять акумуляторні батарейки. Їх можна багаторазово заряджати, що дозволяє економити гроші та зменшувати кількість відходів.

Під час купівлі варто звертати увагу на маркування. Якщо на корпусі зазначено NiMH (нікель-метал-гідридна технологія) або Li-ion (літій-іонна технологія), такий елемент живлення підтримує багаторазову зарядку. Крім того, на упакуванні звичайних батарейок зазначають, що їх не можна перезаряджати, а на акумуляторах наголошують, що це робити можна.

Водночас важливо використовувати відповідний зарядний пристрій. Зарядка для нікель-метал-гідридних акумуляторів не підходить для літій-іонних моделей і навпаки. Неправильний вибір зарядного пристрою може скоротити термін служби акумулятора або навіть пошкодити його.

Сьогодні AA та AAA залишаються найпоширенішими форматами батарейок у світі. Розуміння різниці між ними допомагає не лише правильно обирати елементи живлення для конкретних пристроїв, а й уникати зайвих витрат на часту заміну батарейок.