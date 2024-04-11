Найгарячіший березень: планета б'є температурні рекорди десятий місяць поспіль

Європейський кліматичний моніторинг заявив, що березень був найспекотнішим за всю історію спостережень і десятим поспіль місяцем історичної спеки. Температура поверхні моря також досягла шокуючого нового максимуму.

Рекорд за рекордом

Кожен місяць, починаючи з червня 2023 року, б'є свій власний рекорд "найгарячішого". Березень 2024 року не став винятком.

Служба зміни клімату ЄС "Коперник" (C3S) повідомила, що березень у всьому світі був на 1,68 градуса за Цельсієм спекотнішим, ніж середній березень між 1850-1900 роками, тобто в доіндустріальну епоху.

Дивіться також Один зі способів боротьби з потеплінням може призвести до ще більшого потепління – дослідження

Березневий рекорд був побитий лише на 0,1 градуса, але широка тенденція все одно є тривожною, розповіла Саманта Берджесс, заступниця директора C3S. У березні температура на величезних територіях планети була вищою за середню, від Африки до Гренландії, Південної Америки та Антарктиди.

Це був не лише десятий місяць поспіль, який побив власний тепловий рекорд, але й найспекотніший 12-місячний період за всю історію спостережень — на 1,58 градуса вище середніх доіндустріальних значень.

Це не означає, що межа потепління в 1,5 градуса, узгоджена світовими лідерами в Парижі в 2015 році, була порушена. Вона вимірюється десятиліттями, а не окремими роками. До того ж варто не забувати, що зараз ми перебуваємо в особливому періоді життя планети, коли теплі течії Ель-Ніньйо тимчасово приносять в атмосферу додаткове тепло. Однак, додає Берджесс, "реальність така, що ми надзвичайно близькі до цього" вже найближчим часом.

Моря та океани теж нагріваються

Кліматична група експертів ООН попередила, що на початку 2030-х років світ, найімовірніше, зазнає краху через підвищення температури на 1,5 градуса.

Не менш "шокуючою", за словами Берджесс, була історія на морі, де новий рекорд температури поверхні світового океану, встановлений у лютому, був знову побитий у березні. "Це неймовірно незвично", – сказала вона.

Океани покривають 70 відсотків планети і зберігають поверхню Землі придатною для життя, поглинаючи 90 відсотків надлишкового тепла, виробленого вуглецевим забрудненням від людської діяльності з самого початку індустріальної епохи. Нагріваючись, океани втрачають свою здатність поглинати вуглекислий газ.

Більше тепла, більше дощу

Гарячіші океани також означають більше вологи в атмосфері. Вчені стверджують, що повітря може утримувати приблизно на сім відсотків більше водяної пари на кожен 1 градус підвищення температури. Це призводить до все більш нестабільної погоди, як-от сильні вітри та потужні зливи. Деякі регіони Австралії, Бразилії та Франції, наприклад, пережили надзвичайно вологий березень.

Ми знаємо, що чим тепліша наша глобальна атмосфера, тим більше екстремальних явищ ми матимемо, тим гіршими вони будуть, тим інтенсивнішими ставатимуть,

– каже Саманта Берджесс.

Спека наближається

Спостереження показують, що циклічна кліматична модель Ель-Ніньо, яка прогріває поверхню океану, спричиняючи потепління у всьому світі, почала слабшати в березні. Але вчені кажуть, що лише цим явищем неможливо пояснити різкі стрибки, що спостерігалися торік.

Прогнози на найближчі місяці все ще вказують на температуру, вищу за середню. Тому вчені очікують ще більше рекордів і ще вищі температури цього літа.