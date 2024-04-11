Самый горячий март: планета бьет температурные рекорды десятый месяц подряд

Европейский климатический мониторинг заявил, что март был самым жарким за всю историю наблюдений и десятым подряд месяцем исторической жары. Температура поверхности моря также достигла шокирующего нового максимума.

Рекорд за рекордом

Каждый месяц, начиная с июня 2023 года, бьет свой собственный рекорд "самого горячего". Март 2024 года не стал исключением.

Служба изменения климата ЕС "Коперник" (C3S) сообщила, что март во всем мире был на 1,68 градуса по Цельсию жарче, чем средний март между 1850-1900 годами, то есть в доиндустриальную эпоху.

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Мартовский рекорд был побит лишь на 0,1 градуса, но широкая тенденция все равно является тревожной, рассказала Саманта Берджесс, заместитель директора C3S. В марте температура на огромных территориях планеты была выше средней, от Африки до Гренландии, Южной Америки и Антарктиды.

Это был не только десятый месяц подряд, который побил собственный тепловой рекорд, но и самый жаркий 12-месячный период за всю историю наблюдений — на 1,58 градуса выше средних доиндустриальных значений.

Это не означает, что предел потепления в 1,5 градуса, согласованный мировыми лидерами в Париже в 2015 году, был нарушен. Она измеряется десятилетиями, а не отдельными годами. К тому же стоит не забывать, что сейчас мы находимся в особом периоде жизни планеты, когда теплые течения Эль-Ниньо временно приносят в атмосферу дополнительное тепло. Однако, добавляет Берджесс, "реальность такова, что мы чрезвычайно близки к этому" уже в ближайшее время.

Моря и океаны тоже нагреваются

Климатическая группа экспертов ООН предупредила, что в начале 2030-х годов мир, вероятнее всего, потерпит крах из-за повышения температуры на 1,5 градуса.

Не менее "шокирующей", по словам Берджесс, была история на море, где новый рекорд температуры поверхности мирового океана, установленный в феврале, был снова побит в марте. "Это невероятно необычно", – сказала она.

Океаны покрывают 70 процентов планеты и сохраняют поверхность Земли пригодной для жизни, поглощая 90 процентов избыточного тепла, произведенного углеродным загрязнением от человеческой деятельности с самого начала индустриальной эпохи. Нагреваясь, океаны теряют свою способность поглощать углекислый газ.

Больше тепла, больше дождя

Более горячие океаны также означают больше влаги в атмосфере. Ученые утверждают, что воздух может удерживать примерно на семь процентов больше водяного пара на каждый 1 градус повышения температуры. Это приводит ко все более нестабильной погоде, например сильные ветры и мощные ливни. Некоторые регионы Австралии, Бразилии и Франции, например, пережили чрезвычайно влажный март.

Мы знаем, что чем теплее наша глобальная атмосфера, тем больше экстремальных явлений мы будем иметь, тем хуже они будут, тем интенсивнее будут становиться,

– говорит Саманта Берджесс.

Жара приближается

Наблюдения показывают, что циклическая климатическая модель Эль-Ниньо, которая прогревает поверхность океана, вызывая потепление во всем мире, начала ослабевать в марте. Но ученые говорят, что только этим явлением невозможно объяснить резкие скачки, наблюдавшиеся в прошлом году.

Прогнозы на ближайшие месяцы все еще указывают на температуру, выше средней. Поэтому ученые ожидают еще больше рекордов и еще более высокие температуры этим летом.