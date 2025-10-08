Сенатор Берні Сандерс оприлюднив звіт, у якому прогнозує, що штучний інтелект і автоматизація можуть позбавити американців майже 100 мільйонів робочих місць протягом наступного десятиліття. Документ, створений за допомогою ChatGPT, попереджає про загрозу масового безробіття та зростання нерівності.

Новий звіт Берні Сандерса, незалежного сенатора від Вермонта, описує тривожну перспективу для ринку праці США. Там йдеться про те, що автоматизація може знищити близько 100 мільйонів робочих місць упродовж 10 років. За оцінкою автора, ШІ здатен автоматизувати 89% завдань працівників фастфуду, 64% роботи бухгалтерів і майже половину завдань водіїв вантажівок. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на дослідження політика під назвою "Війна олігархів Big Tech проти працівників".

Чи може штучний інтелект залишити без роботи мільйони американців?

Сандерс стверджує, що розвиток робототехніки та ШІ дозволяє корпораціям знижувати витрати на оплату праці й збільшувати прибутки, водночас залишаючи мільйони людей без доходу. У статті для Fox News він наголосив, що така трансформація лише поглибить соціальну нерівність: "Багаті стануть ще багатшими, а звичайні працівники втратять роботу та засоби до існування".

Звіт був підготовлений командою Сенатського комітету з питань охорони здоров’я, освіти, праці та пенсій, який очолює Сандерс. Для оцінки ризиків автоматизації аналітики використали ChatGPT, запитавши, які професійні завдання можуть бути повністю або частково замінені ШІ. На основі даних про понад 700 типів робіт з Бюро трудової статистики було зроблено узагальнені висновки щодо масштабів потенційних втрат.

Втім, автори визнають, що точність таких прогнозів обмежена. ChatGPT не враховує появу нових "гібридних" професій, де люди працюватимуть разом із ШІ – наприклад, фахівців із навчання моделей або генерації промптів. У звіті зазначено: "Існує велика невизначеність щодо реальних можливостей ШІ та того, як уряд і ринок реагуватимуть на ці зміни".

Попри це, Сандерс посилається на інші тривожні прогнози. Керівник Anthropic Даріо Амодей вважає, що ШІ може знищити половину всіх початкових офісних посад уже протягом п’яти років, а голова Ford Джим Фарлі прогнозує скорочення половини білих комірців у США за десятиліття.

У звіті також критикується політика адміністрації Дональда Трампа, яка, за словами авторів, фактично відмовилася від контролю за розвитком ШІ, сприяючи зміцненню влади великих технологічних компаній. "Це має припинитися. Конгрес і американці повинні об’єднатися, щоб гарантувати, що від впровадження ШІ виграють працівники, а не лише корпорації", – підсумовує Сандерс.

Його занепокоєння поділяє і сенатор-демократ Марк Келлі, який запропонував план "AI for America". Він передбачає, що технологічні компанії на кшталт Google та OpenAI мають допомогти профінансувати модернізацію енергетичної інфраструктури та підтримку працівників, які втратять роботу через автоматизацію.

Хоча прогноз про "100 мільйонів зниклих робочих місць" виглядає спірно, автори звіту наголошують: навіть якщо цифри перебільшені, масштабна трансформація ринку праці неминуча. Питання лише в тому, наскільки швидко вона станеться – і хто зуміє виграти від неї.

Скільки людей користуються ChatGPT сьогодні?

Під час нещодавнього заходу для розробників OpenAI Dev Day керівник компанії Сем Альтман оголосив, що щотижнева аудиторія активних користувачів ChatGPT досягла 800 мільйонів осіб. Ця цифра свідчить про шалену динаміку зростання популярності сервісу, адже всього два місяці тому компанія планувала досягти позначки в 700 мільйонів, а наприкінці березня цей показник становив 500 мільйонів щотижневих користувачів.

Сем Альтман під час свого виступу підкреслив, що штучний інтелект за короткий час перетворився з експериментальної технології для розваг на потужний інструмент, який люди використовують у своїй повсякденній роботі. За його словами, навколо технологій OpenAI вже сформувалась екосистема з 4 мільйонів розробників, а програмний інтерфейс компанії (API) обробляє понад 6 мільярдів токенів щохвилини.