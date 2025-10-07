Скільки користувачів має ChatGPT?

Під час нещодавнього заходу для розробників OpenAI Dev Day керівник компанії Сем Альтман оголосив, що щотижнева аудиторія активних користувачів ChatGPT досягла 800 мільйонів осіб. Ця цифра свідчить про шалену динаміку зростання популярності сервісу, адже всього два місяці тому компанія планувала досягти позначки в 700 мільйонів, а наприкінці березня цей показник становив 500 мільйонів щотижневих користувачів, пише 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

Таке стрімке збільшення аудиторії відбувається на тлі активних зусиль OpenAI із закупівлі якомога більшої кількості спеціалізованих чипів для штучного інтелекту та розбудови відповідної інфраструктури для обслуговування всіх цих запитів.

Зростання популярності фіксується серед усіх категорій користувачів: від звичайних споживачів до розробників, великих підприємств і навіть урядових структур.

Сем Альтман під час свого виступу підкреслив, що штучний інтелект за короткий час перетворився з експериментальної технології для розваг на потужний інструмент, який люди використовують у своїй повсякденній роботі. За його словами, навколо технологій OpenAI вже сформувалась екосистема з 4 мільйонів розробників, а програмний інтерфейс компанії (API) обробляє понад 6 мільярдів токенів щохвилини.

Щоб і надалі стимулювати зростання, OpenAI вирішила зробити ставку на розробників. Компанія анонсувала попередню версію нового набору інструментів для розробки програмного забезпечення (SDK), який отримав назву Apps SDK. Цей інструментарій дозволить створювати повноцінні "справжні додатки" безпосередньо всередині ChatGPT.

Альман пояснив, що це відкриє шлях для нового покоління програм – інтерактивних, адаптивних та персоналізованих, з якими можна буде взаємодіяти у форматі діалогу. Таким чином, ChatGPT поступово перетворюється з простого чат-бота на багатофункціональну платформу, що дозволить значно розширити його можливості та сфери застосування.

Як зростав ChatGPT?

ChatGPT продемонстрував безпрецедентне зростання кількості користувачів з моменту свого запуску наприкінці листопада 2022 року.

Він досяг позначки в 1 мільйон користувачів лише за п'ять днів після запуску, за даними Exploding Topics.

Свого першого значного рубежу в 100 мільйонів щомісячних активних користувачів чат-бот досяг у січні 2023 року, всього за два місяці після релізу. Це зробило його споживчим додатком, що найшвидше зростав в історії на той час.

Вже у листопаді 2023 року 100 мільйонів людей фіксували лише за тиждень.

Серпень 2024 показував 200 мільйонів щотижневих активних користувачів.

Лютий 2025 – 400 мільйонів щотижневих користувачів.

Серпень 2025 – близько 700 мільйонів щотижневих користувачів.

Згідно з прогнозами, OpenAI може досягти позначки в 1 мільярд користувачів до кінця 2025 року, якщо стрімкі темпи зростання збережуться.

Постійне зростання популярності ChatGPT зумовлене кількома факторами: