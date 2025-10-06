OpenAI готується внести зміни у свій відеосервіс Sora, який лише нещодавно запустили у форматі invite-only, але він уже очолив рейтинги App Store. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Сема Альтмана.

Як Sora змінює політику авторських прав?

Головною особливістю програми стали "cameos" – функція, що дозволяє користувачам завантажувати біометричні дані, аби створювати свої цифрові образи у відео, згенерованих ШІ.

Популярність Sora зросла разом із суперечками щодо авторських прав. Користувачі почали масово створювати відео з відомими персонажами на кшталт Пікачу чи Спанч Боба – без дозволу правовласників. У деяких випадках ці герої навіть "критикували" OpenAI у сатиричних сценах із цифровими копіями Сема Альтмана.

Як повідомляє TechCrunch, після хвилі обговорень Альтман у блозі заявив, що Sora отримає нову систему "granular" контролю, яка дозволить правовласникам вирішувати, як саме можна використовувати їхніх персонажів – або ж заборонити це повністю.

Ключовим словом у заяві став "opt-in" – тепер відео з використанням захищених персонажів буде дозволено лише після згоди студій та авторів. За словами Альтмана, OpenAI вже спілкується з представниками індустрії, які "захоплені новим видом інтерактивного фанфікшену", але хочуть мати право визначати, як саме можна застосовувати їхню інтелектуальну власність.

Водночас CEO OpenAI визнав, що деякі порушення все ж можуть траплятися, адже система не ідеальна.

Що буде з монетизацією відео у Sora?

Другим напрямком змін стане модель монетизації. Раніше OpenAI планувала лише обмежувати кількість безкоштовних відео у періоди пікового навантаження, проте тепер компанія шукає нові способи заробітку. Альтман натякнув, що частину доходів можуть розподіляти між правовласниками, якщо ті дозволять використання своїх образів у відео.

"Ми сподіваємося, що новий формат взаємодії стане не менш цінним, ніж частка від прибутку", – додав Альтман.

Таким чином, OpenAI намагається знайти баланс між творчими можливостями користувачів і захистом інтелектуальної власності, який стане вирішальним для подальшого розвитку Sora.

Чому OpenAI уклала союз із Samsung?

OpenAI оголосила про стратегічне партнерство з південнокорейськими гігантами Samsung і SK Hynix, щоб забезпечити свій масштабний проєкт Stargate необхідними напівпровідниками. У планах – до 900 тисяч кремнієвих пластин щомісяця та запуск нових дата-центрів у Південній Кореї.

Це партнерство є частиною ширшої стратегії OpenAI зі зміцнення обчислювальної бази. Минулого місяця Nvidia оголосила про плани інвестувати до 100 мільярдів доларів у компанію, щоб підтримати її масштабування.