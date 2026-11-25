Ігор Куц очолює відділ інформаційних технологій Тростянецької міської ради і навчається за програмою "Цифрова трансформація для громад" у CDTO Campus. У межах навчання він із командою працює над проєктом "Безпечний громадський транспорт, безпечна громада": плани охоплюють відеофіксацію в автобусах, які щодня возять мешканців 24 населених пунктів.

Навчальна програма "Цифрова трансформація для громад" реалізується за підтримки Програми "Партнерство за сильну Україну", яку фінансують уряди Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції, розповіли 24 Каналу в CDTO Campus.

Громада, яка пройшла окупацію

Тростянецька громада розташована на Сумщині, за 35 кілометрів від кордону з росією. До неї входять 38 населених пунктів. Тут проживає приблизно 27 тисяч осіб, майже 30% з них у сільській місцевості. Тростянець окупували 24 лютого 2022 року, а вже 25 березня його звільнили. За оцінкою проєкту RebuildUA, збитки громади сягають приблизно 104,2 мільйона доларів.

Відділ Ігоря забезпечує цифрову трансформацію міської ради та її структурних підрозділів, опікуючись ІТ-інфраструктурою, програмним забезпеченням, кібербезпекою та розвитком електронних послуг для мешканців.

Ми, по суті, "внутрішній сервіс" громади. Коли в нас усе працює добре, цього ніхто не помічає, а коли ні, це відчувають одразу всі,

– розповідає він.

Чому пішов на програму

Ігор називає себе технічним фахівцем, якому бракувало "рамки": як перетворити окрему ідею на проєкт з обґрунтуванням, бюджетом, ризиками й показниками.

Цифровізацію в громадах часто починають із закупівлі обладнання чи програми, а мають починати з проблеми людей,

– зазначає він.

Для прикордонної громади, яка відновлюється після окупації, важливо було ще й знати, де шукати ресурс. Тому заявку він подавав і за знаннями, і за можливістю довести реальний проєкт до фінансування.

Що виявилося найкориснішим

Найкориснішим Ігор вважає блок про штучний інтелект: від ШІ-грамотності й практичних інструментів для документів та звернень до промптингу, ШІ-агентів і безпеки та етики впровадження. Для міської ради це особливо практично, бо половина роботи складається з текстів: розпоряджень, листів, відповідей на звернення.

ШІ допомагає зробити чернетку тексту, структуру документа чи перелік ризиків, а я перевіряю й виправляю. Це суттєво скорочує час на підготовку документів, але фінальна відповідальність і перевірка залишаються за мною,

– каже Ігор.

Навчання змінило й підхід до проєктів. Учасники вчилися мислити в логіці "проблема, ціль, результати, критерії успіху".

Раніше ідея "поставити камери в автобуси" звучала б просто як закупівля обладнання. Після навчання вона стала повноцінною відповіддю на проблему: що саме не так, для кого, які наслідки, як ми зрозуміємо, що проблему вирішено,

– пояснює він.

Що дають офлайн-модулі

"Онлайн-лекції дають знання, а офлайн-модулі дають результат", – вважає Ігор. Найціннішим форматом він називає міжгромадський peer-review.

Коли твій проєкт розбирають колеги з інших регіонів, ти раптом бачиш слабкі місця, які сам не помічав,

– розповідає він.

До того ж учасники повертаються додому з контактами людей, яким можна написати із запитанням.

Проєкт для пасажирів

У громаді курсує 12 автобусів на 18 маршрутах, які охоплюють 24 населені пункти. Щодня ними користуються близько тисячі людей. Нині автобуси не мають засобів фіксації, тому спірні ситуації, наприклад, щодо дотримання графіка руху, складно перевірити: кожна сторона лишається при своїй думці. До міської ради щомісяця надходить близько 30 звернень щодо таких ситуацій.

Команда проєкту планує облаштувати всі 12 автобусів системами відеоспостереження: близько 30 камер і мобільні Wi‑Fi-роутери. Це дасть фото- й відеофіксацію та можливість контролю перевезень у реальному часі. Крім того, додасться прозорість у дотриманні графіків руху.

Основна користь – це відчуття безпеки,

– наголошує Ігор.

Найбільше цього потребують діти, люди літнього віку, ВПО, ветерани, особи з інвалідністю й багатодітні родини.

Для Ігоря це особисте: "Тема є особистою через те, що я та мої близькі користуємося громадським транспортом", – каже він. Пасажирський транспорт у Тростянці відновлювали поступово: у перші місяці після звільнення він не працював, а більшість автобусів була знищена або сильно пошкоджена. Знадобився час, щоб полагодити те, що залишилося, а згодом залучити автобуси, передані громаді міжнародними партнерами на безоплатній основі.

Загальний бюджет проєкту становить 450 тисяч гривень у межах грантових коштів. Над проєктом працюють Ігор Куц, Владислав Овчаренко, спеціаліст з управління проєктами та міжнародної діяльності Тростянецької міської ради, та Юрій Вінниченко, представник комунального підприємства "Тростянецьпастранс".

Виклики війни

Головним викликом Ігор називає безпеку. Громада за 35 кілометрів від кордону, тож обстріли й перебої з електрикою та зв'язком можуть зупинити будь-який сервіс. Тому в проєкті військовий ризик названо першим. Для працівників є план дій на випадок обстрілів: пріоритетом є життя людей, а не обладнання.

Інші виклики: відновлення житла, лікарні й вокзалу, з яким цифровізація конкурує за обмежені кошти, а також нестача цифрових фахівців у невеликій громаді та розрив між містом і селом. Тому в проєкті передбачена окрема інформаційна кампанія.

Порада колегам

Ви приходите з конкретною проблемою своєї громади, а виходите з готовим проєктом: з описом проблеми, планом реалізації, бюджетом, показниками й презентацією для донорів,

– каже Ігор.

Навантаження реальне: заняття вечірні, до цього додається робота над проєктом, але є менторська підтримка. "Після програми ви знаєте людей у десятках громад, і це інколи цінніше за будь-який модуль", – додає він. А тим, хто сумнівається в досвіді, радить пам'ятати: відбір підлаштований під фахівців місцевого самоврядування, зокрема й тих, хто має невеликий досвід у сфері. "Головне: бажання щось змінити у своїй громаді".

Програма "Партнерство за сильну Україну" – це багатостороння донорська ініціатива, яку фінансують уряди Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції. Мета Програми – посилення стійкості України в умовах російської агресії через надання критично важливої підтримки громадам у співпраці з українськими органами державної влади, громадянським суспільством, медіа та приватним сектором.