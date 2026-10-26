У мережі пишуть про вибухи безперебійників для роутера: що робити і як уберегтися

Українка розповіла в соцмережі, що безперебійник для Wi-Fi-роутера вибухнув у неї вдома посеред ночі. На щастя, її чоловік почув звук і прокинувся, тому серйозних наслідків вдалося уникнути.

Що сталося

Авторка допису зазначила, що безперебійник купували для її матері, а вдома користувалися такою самою моделлю. За прилад заплатили 2700 гривень. Через ажіотажний попит вибір був обмеженим, а пристроїв відомих брендів у наявності не було, пише The Bridge.

Сьогодні вночі у нас вибухнув безперебійник для роутера. Наслідки бачите на фото. Добре, що чоловік почув вибух і прокинувся. Навіть страшно уявити, що могло б статися. Будь ласка, перевіряйте стан своїх безперебійників, звертайте увагу на перегрів, здуття та сторонні запахи,

– пише авторка Вікторія.

Фото пошкодженого пристрою користувачка опублікувала в Threads.



Після вибуху безперебійника / Фото @komardinka у Threads



Після вибуху безперебійника / Фото @komardinka у Threads

У коментарях під дописом люди поділилися схожими історіями. За їхніми словами, акумулятори в таких приладах загорялися або вибухали під час заряджання, а іноді псували речі поблизу. Як можливі причини користувачі називали дешеві компоненти й недостатній захист акумуляторів.

Чому висока ціна не гарантує безпеки

Висока вартість сама по собі не робить прилад безпечним, адже зараз висока ціна може бути радше ознакою високого попиту, а не якості. Китайські підробки можуть гарно імітувати оригінал зовні, але приховувати небезпеки всередині.

Усередині безперебійника стоять акумулятори, які накопичують енергію, щоб роутер працював під час відключень світла. Тобто, за своєю суттю, ці пристрої є павербанками – ті самі елементи живлення на основі тих самих технологій. Сучасні гаджети та автономні джерела живлення найчастіше працюють на літій-іонних або літій-полімерних елементах, де у компактному корпусі накопичена значна кількість енергії. В обох випадках займання може бути наслідком перегріву, пошкодження, виробничого дефекту, короткого замикання або перезаряджання.

Безперебійник підключається до мережі й постійно заряджається. Роутер тим часом підключається до самого безперебійника, а не до розетки. Таким чином, енергія фактично проходить через посередника, тому коли світло зникає, роутер без жодних затримок продовжує живитися від батарей.

На які ознаки звертати увагу

Помітити небезпеку можна заздалегідь. Тривожні сигнали – незвичний нагрів, здуття чи деформація корпусу, шипіння або сторонній запах. Саме тому не варто ховати пристрої у важкодоступних місцях, де ви не маєте візуального огляду, який дозволить помітити проблему. Якщо ви побачили або відчули щось із цього, припиніть користуватися пристроєм. Коли це безпечно, від'єднайте його від живлення.

Акумуляторні пристрої краще ставити на тверду поверхню, а не на тканину, особливо якщо вона має багато ворсу. Розміщуйте їх подалі від легкозаймистих речей, залишайте навколо вільний простір для охолодження.

Що робити, якщо з'явилися дим або полум'я

Головний ризик батарей полягає у виникненні термічного розгону – неконтрольованої ланцюгової реакції, під час якої температура всередині акумулятора миттєво зростає. Коли внутрішня температура досягає позначки 150 – 200 градусів Цельсія, катод починає активно виділяти кисень, що живить внутрішнє горіння без доступу зовнішнього повітря. Передвісниками небезпеки є помітне здуття корпусу, поява нетипового солодкуватого або хімічного запаху, сильне нагрівання понад 45 градусів Цельсія, шипіння та тріск.

Перші хвилини: як правильно гасити та що робити категорично заборонено

Якщо джерело безперебійного живлення чи павербанк починає диміти або спалахує, першочерговим завданням є безпечне знеструмлення приладу. Фахівці наголошують, що брати палаючий чи сильно нагрітий акумулятор голими руками категорично не можна. Якщо пристрій підключений до розетки, гасити його водою заборонено через високий ризик ураження електричним струмом. Звичайна вода взагалі не здатна зупинити внутрішню хімічну реакцію термічного розгону, хоча у разі великих знеструмлених зарядних станцій велика кількість води допомагає охолодити сусідні елементи й запобігти поширенню вогню.

Для придушення відкритого полум'я підходять вогнегасники порошкового або вуглекислотного типу. Проте найефективнішим засобом є спеціалізований вогнегасник із вермикулітом – природним мінералом, який витримує температуру понад 1000 градусів Цельсія. Вермикуліт ізолює вогонь, швидко охолоджує батарею та запобігає повторному займанню. Також добре зарекомендували себе спеціальні вогнегасні покривала, які перекривають доступ кисню.

Категорично заборонено проколювати здуті акумулятори, стискати їх або намагатися розібрати самостійно. Прокол оболонки призводить до негайного виходу накопичених газів, вибуху та інтенсивного викиду полум'я.

Якщо здувся невеликий павербанк, його слід обережно від'єднати від мережі й перенести на негорючу поверхню – наприклад, у металеве відро чи ємність із піском подалі від легкозаймистих речей.

Токсична хмара: чому дим від акумулятора небезпечніший за вогонь

Під час горіння літієвих батарей у повітря виділяється ціла гама високотоксичних сполук, зокрема чадний газ, метан, ціаністий водень, а також фтористий і хлористий водень. При контакті з вологою в дихальних шляхах людини фтористий водень перетворюється на вкрай агресивну плавикову кислоту. Окрім того, хімічні гази від акумуляторів важчі за повітря, тому вони осідають на підлогу, а не піднімаються до стелі.

Традиційно, коли мова йде про вогонь і дим, люди намагаються залишатися на низькому рівні біля підлоги, щоб уникнути вдихання. Проте зробити це під час пожежі літієвої батареї виявиться проблематичним,

– каже спеціаліст з оцінки ризиків Ніл Далус.

Через це фахівці з пожежної безпеки рекомендують негайно евакуювати всіх людей із приміщення, зачинити двері в кімнату та кликати рятувальників за номером 101.

Заходи безпеки та правильна утилізація пристроїв

Щоб мінімізувати ризики займання вдома, експерти закликають дотримуватися чітких правил експлуатації. Не можна заряджати павербанки та джерела безперебійного живлення на м'яких поверхнях – ліжках, диванах чи під ковдрами, адже це порушує відведення тепла. Пристрої слід розміщувати на негорючих основах (плитка, бетон, метал) у сухих приміщеннях із температурою від 10 до 20 градусів Цельсія, подалі від обігрівачів та прямих сонячних променів.

Обирайте пристрої лише перевірених виробників, а не дешеві аналоги. Економія сьогодні може обернутися великими витратами згодом.

Попри побутову зручність, зношені або пошкоджені павербанки та безперебійники категорично заборонено викидати у звичайні сміттєві баки. Свинець, кадмій і літій із пошкоджених осередків можуть потрапити у ґрунтові води або спричинити пожежу в сміттєвозі. Несправні пристрої слід здавати у спеціалізовані пункти прийому небезпечних відходів чи контейнери у великих мережах магазинів електроніки.