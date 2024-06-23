Щось дивне відбувається із "безсмертними" зорями у центрі нашої Галактики

Як зазначається у новому дослідженні, зорі поблизу Молочного шляху, схоже, не піддаються звичайному процесу старіння. Вони підживлюються частинками темної матерії подібно до того, як хтось підкидає свіжі дрова у вогнище.

Група вчених зі Стенфордського та Стокгольмського університетів висунула переконливу гіпотезу, яка пояснює, чому деякі зірки в ядрі галактики залишаються незрозуміло молодими.

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Дослідження заглиблюється в результати спостережень та демонструє, що зірки, близькі до чорної діри Молочного Шляху, демонструють незвичну "молодість", попри те, що перебувають у середовищі, несприятливому для зореутворення.

Цікаво, що ці зорі також демонструють спектральні особливості, характерні для більш зрілих зірок.

Зв'язок з темною матерією

Міжнародний астрономічний союз офіційно не затверджував назву нашої галактики. Та у науковій спільноті її називають саме Молочний Шлях , або Галактика з великої літери, щоб не сплутати з іншими галактиками. В Україні також правильно використовувати народну назву Молочний Шлях, однак ми дотримуємося загальноприйнятої в науковій спільноті назви.

Провідна авторка дослідження Ізабель Джон, докторантка з фізики астрочастинок Стокгольмського університету, та її колеги припускають, що темна матерія може відігравати вирішальну роль у цьому явищі.

Їхнє моделювання показує, що ці зорі можуть бути значно старшими, ніж здаються, і зберігати свій молодий вигляд завдяки поглинанню темної матерії з навколишнього середовища.

Зорі захоплюють частинки темної матерії своїм гравітаційним тяжінням. Потім ці частинки зіштовхуються всередині зірок, вивільняючи сплески енергії, які омолоджують їх. Ця енергія діє як космічний ботокс, дозволяючи зіркам залишатися в підвішеному стані молодості, навіть після того, як вони вичерпали своє внутрішнє паливо для ядерного синтезу.

Зірки спалюють водень за допомогою ядерного синтезу. Зовнішній тиск від цього процесу врівноважує внутрішні гравітаційні сили, підтримуючи зірки в стабільній рівновазі,

– пояснюють науковці у дослідженні.

Альтернативна думка

Інші вчені пропонують альтернативні пояснення поширеності молодих зірок поблизу центру Молочного Шляху. Одна теорія припускає, що ці зорі були витіснені в ядро галактики, де їхня подорож спричинила утворення нових зірок. Однак гіпотеза темної матерії відкриває нову перспективу, яка потенційно може вирішити деякі з давніх загадок про ядро нашої галактики.

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Дослідники оптимістично налаштовані на те, що передові телескопи і технології спостереження незабаром зможуть перевірити їхні комп'ютерні симуляції. Такі досягнення можуть надати безпрецедентне розуміння динаміки темної матерії та її вплив на омолодження зірок в серці нашої галактики.