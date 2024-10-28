Біллу Гейтсу виповнюється 69 років: коротка біографія головного революціонера світу технологій

Сьогодні виповнюється 69 років Біллу Гейтсу, одному з найвпливовіших діячів сучасності. Відомий як співзасновник Microsoft, Гейтс не лише назавжди змінив сферу технологій, а й обігнав будь-кого іншого в благодійності. Він відомий своїми проєктами й дослідженнями у сфері здоров'я, клімату, енергетики, освіти й медицини.

Його шлях від технічного ентузіаста до мультимільярдера – це історія невпинних амбіцій та інновацій. Тож сьогодні в матеріалі 24 Каналу згадуємо про найбільші досягнення цієї визначної людини.

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Злітаючи до вершин

Повне ім'я бізнесмена – Вільям Генрі Гейтс III. Він народився 28 жовтня 1955 року в Сіетлі, штат Вашингтон. Як пишуть про нього ЗМІ, він був допитливою дитиною, яка захоплювалася математикою та комп'ютерами. Майбутній мільярдер навчався в Гарвардському університеті, але кинув навчання всього через два роки, щоб здійснити свою мрію — створити програмне забезпечення для індустрії персональних комп'ютерів, що тоді тільки зароджувалася.

Разом із другом дитинства Полом Алленом він став співзасновником Microsoft. Компанію створили у 1975 році, а через 5 років вона уклала доленосний контракт із IBM про створення операційної системи для їхньої нової лінійки персональних комп'ютерів. Це змінило все й заклало основу для домінування Microsoft на ринку. Спочатку вийшла ОС MS-DOS, а до середини 1980-х років представили Windows – інтуїтивно зрозумілу графічну операційну систему, яка стала світовим стандартом і прикладом для наслідування.

Гейтс зробив Microsoft найбільшою у світі компанією-розробником програмного забезпечення, перетворивши її на технологічну імперію, а себе — на одного з найбагатших людей на планеті. Понад 20 років він очолював список багатіїв, згодом поступившись Джеффу Безосу.

Під керівництвом Гейтса компанія Microsoft досягла кількох революційних віх:

Операційні системи Windows . Windows залишається найпопулярнішою настільною операційною системою у світі.

. Windows залишається найпопулярнішою настільною операційною системою у світі. Microsoft Office . Такі програми, як Word, Excel та PowerPoint, зробили революцію в продуктивності праці та залишаються необхідними інструментами на підприємствах, у школах і вдома в усьому світі.

. Такі програми, як Word, Excel та PowerPoint, зробили революцію в продуктивності праці та залишаються необхідними інструментами на підприємствах, у школах і вдома в усьому світі. Internet Explorer : У 1990-х роках Microsoft відіграла важливу роль у поширенні інтернету в маси завдяки своєму браузеру, що стало ключовим моментом у цифровій революції.

: У 1990-х роках Microsoft відіграла важливу роль у поширенні інтернету в маси завдяки своєму браузеру, що стало ключовим моментом у цифровій революції. Ігрова консоль Xbox: Хоча Гейтс пішов у відставку з посади керівника у 2000 році, він зберіг свій вплив на компанію й був причетним до виходу Microsoft на ринок ігор з консоллю Xbox. Це забезпечило корпорації величезний вплив на індустрію розваг.

Невпинна увага Гейтса до інновацій забезпечила Microsoft величезною форою перед конкурентами.

Філантроп із найбільшими в світі пожертвуваннями

Після того, як Білл Гейтс залишив свою щоденну роботу в Microsoft, він зосередився на філантропії. У 2000 році він та його тодішня дружина Мелінда Гейтс заснували "Фонд Білла та Мелінди Гейтс", який зараз є однією з найбільших приватних благодійних організацій у світі.

Фонд зосередився на:

Глобальному здоров'ї . Боротьба з такими захворюваннями, як малярія, туберкульоз та ВІЛ. Зусилля Гейтса з викорінення поліомієліту є одним з найбільших його внесків у світову охорону здоров'я. Він займається поширенням вакцин від численних хвороб у бідних країнах світу, зокрема в африканських.

. Боротьба з такими захворюваннями, як малярія, туберкульоз та ВІЛ. Зусилля Гейтса з викорінення поліомієліту є одним з найбільших його внесків у світову охорону здоров'я. Він займається поширенням вакцин від численних хвороб у бідних країнах світу, зокрема в африканських. Освіті. Підтримка доступу до якісної освіти, особливо в малозабезпечених громадах.

Підтримка доступу до якісної освіти, особливо в малозабезпечених громадах. Реагуванні на COVID-19. Під час пандемії Гейтс відіграв ключову роль у фінансуванні досліджень і програм з розробки вакцин, допомагаючи прискорити їхню доступність у країнах, що розвиваються.

Гейтс також пообіцяв пожертвувати більшу частину своїх статків у рамках Giving Pledge – кампанії, яку він заснував разом з Уорреном Баффетом, щоб заохотити мільярдерів роздати свої багатства ще за їхнього життя.

У 2017 році ЗМІ повідомили про гігантське пожертвування в розмірі 4,6 мільярда доларів, яке, ймовірно, є найбільшим разовим пожертвуванням в історії. Загальна ж сума пожертвувань, за деякими даними, перевалила за 50 мільярдів доларів.

Дослідження та інновації

Хоча Гейтс більше не бере участі у щоденній діяльності Microsoft, він зберігає глибокий інтерес до нових сфер інновацій, особливо тих, що спрямовані на вирішення глобальних проблем. Профінансовані ним проєкти відображають його прихильність до цілей сталого розвитку, чистої енергії та нових технологій.

Чиста енергія . Завдяки ініціативі Breakthrough Energy, яку він започаткував у 2015 році, Гейтс стимулює інвестиції у рішення з відновлюваної енергетики та кліматичні інновації. Фонд підтримує проєкти в таких галузях, як ядерний синтез, сонячна енергетика та технологія уловлювання вуглецю. Нещодавно за його підтримки почали будувати натрієві ядерні реактори, а також досліджуються невеликі ядерні реактори, які можна виготовляти швидше, легше і транспортувати до місць, де вони найбільше потрібні.

. Завдяки ініціативі Breakthrough Energy, яку він започаткував у 2015 році, Гейтс стимулює інвестиції у рішення з відновлюваної енергетики та кліматичні інновації. Фонд підтримує проєкти в таких галузях, як ядерний синтез, сонячна енергетика та технологія уловлювання вуглецю. Нещодавно за його підтримки почали будувати натрієві ядерні реактори, а також досліджуються невеликі ядерні реактори, які можна виготовляти швидше, легше і транспортувати до місць, де вони найбільше потрібні. Інновації в сільському господарстві . Гейтс просуває практики сталого сільського господарства для боротьби з продовольчою нестабільністю. Його фонд підтримує сільськогосподарські дослідження, щоб допомогти фермерам у країнах, що розвиваються, адаптуватися до зміни клімату.

. Гейтс просуває практики сталого сільського господарства для боротьби з продовольчою нестабільністю. Його фонд підтримує сільськогосподарські дослідження, щоб допомогти фермерам у країнах, що розвиваються, адаптуватися до зміни клімату. Штучний інтелект . Гейтс висловив свій ентузіазм щодо потенціалу штучного інтелекту в медицині та освіті, хоча він також попереджає й про ризики. Він виступає за етичні рамки для забезпечення того, щоб ШІ приносив користь людству.

. Гейтс висловив свій ентузіазм щодо потенціалу штучного інтелекту в медицині та освіті, хоча він також попереджає й про ризики. Він виступає за етичні рамки для забезпечення того, щоб ШІ приносив користь людству. Клімат. Білл Гейтс відомий своєю увагою до глобального потепління. Він фінансує численні дослідження й стартапи, які шукають способи зупинити катастрофічні зміни клімату й руйнування природи. Одним із найпомітніших є проєкт у галузі сонячної геоінженерії. Він передбачає розпилення часток крейди в атмосфері, щоб заблокувати частину сонячного випромінювання й тим самим знизити температуру.

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Велика спадщина

Білл Гейтс зробив надзвичайно багато для всього світу. Він є символом того, як технології можуть розширити можливості, і як багатство, якщо його спрямувати з правильною метою, може покращити життя суспільств і окремої людини. Його здатність передбачати технологічні тенденції у поєднанні з неймовірною щедрістю залишили довготривалий слід у сучасному суспільстві.