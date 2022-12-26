Наші внуки виростуть у світі, який буде набагато гіршим, – Білл Гейтс закликає до дій

Білл Гейтс відомий не лише як засновник Microsoft, а й своєю рекордною благодійністю та екологічними проєктами. Останнє хвилює його чи не найбільше, а тому він знову закликає світ діяти.

67-річний мільярдер заявив, що людству необхідно активно фінансувати технології для боротьби зі зміною клімату, інакше на наступні покоління чекає дуже сумне майбутнє.

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Що відомо

Я можу резюмувати розв'язання проблеми зміни клімату у двох реченнях: до 2050 року нам необхідно усунути глобальні викиди парникових газів. Екстремальні погодні умови вже завдають більше страждань, і якщо ми не доб'ємося нульового рівня викидів, наші онуки виростуть у світі, який буде набагато гіршим,

– каже Білл Гейтс.

Підприємець, який не так давно відійшов від керування Microsoft, каже, що його головним натхненням до боротьби за збереження планети є те, що наступного року він стане дідусем – його 26-річна донька Дженніфер та її чоловік Найел Нассар чекають на первістка у 2023 році.

Одне написання цієї фрази "Я стану дідусем наступного року" викликає в мене емоції. І ця думка надає нового виміру моїй роботі. Коли я думаю про світ, у якому народиться мій онук, я більше, ніж будь-коли, надихаюся тим, щоб допомогти всім дітям і онукам мати шанс вижити й процвітати,

– додає він.

Досягнення повного нуля буде найскладнішим завданням, яке коли-небудь робили люди, вважає бізнесмен. Для цього нам потрібно "революціонізувати всю фізичну економіку" – те, як ми робимо речі, пересуваємося, виробляємо електрику, вирощуємо їжу і зберігаємо тепло і прохолоду. І все це менш ніж за три десятиліття. При цьому таке завдання "занадто складне навіть для його фінансового стану", тому потрібна злагоджена робота урядів, підприємців, ринків тощо у світових масштабах.