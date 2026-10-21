Таємничий об'єкт у Тихому океані може бути зниклим літаком Амелії Ергарт, який шукали 90 років

Дослідники втретє поспіль не можуть дістатися острова Нікумароро в Тихому океані через негоду. Під водою лагуни лежить загадковий об'єкт, який, імовірно, пов'язаний зі зниклим літаком Амелії Ергарт.

Що за об'єкт шукає експедиція?

Науковці вивчають "об'єкт Taraia" – незвичну аномалію, яку помітили на супутникових знімках, зроблених ще у 2020 році. Вони припускають, що це може бути Lockheed Electra 10-E, на якому льотчиця Амелія Ергарт зникла 1937 року під час спроби облетіти світ, пише Daily Galaxy.

До експедиції долучилися Archaeological Legacy Institute, Purdue Research Foundation і Університет Пердью. В оновленні від 16 жовтня Purdue повідомив, що дослідникам потрібно щонайменше ще два дні роботи, щоб ідентифікувати об'єкт.

Чому на острів так складно потрапити?

Навіть за гарної погоди дістатися Нікумароро непросто. Острів оточує небезпечний риф, тому судно експедиції мусить стояти на відстані до 1,6 кілометра від берега. Звідти дослідники пересідають на менший човен і прямують до вузького проходу в рифі, який називають "підірваним каналом". Британська влада проклала його 1963 року, щоб евакуювати поселенців острова. По обидва боки каналу розбиваються хвилі.

Зараз умови далекі від ідеальних. Швидкість вітру сягає 20 вузлів (близько 37 кілометрів на годину), а пориви – 27 вузлів (близько 50 кілометрів на годину). До цього додаються високий прибій, шквали та умови Ель-Ніньйо. Тому команда вирішила продовжити перебування в районі острова, адже їжі й пального на борту вистачає.

Ми прагнемо поділитися інформацією, щойно зможемо, але так, щоб вона була точною й доречною для оприлюднення. Понад усе безпека нашої команди та екіпажу судна – наш пріоритет номер один,

– прокоментував виконавчий директор Archaeological Legacy Institute Рік Петтігрю.

Що вже встигли зробити?

Затримки не зупинили роботу повністю. 14 жовтня морські археологи з RECON Offshore завершили перше підводне обстеження ділянки. Вони досліджували лагуну за допомогою сонара та магнітометра. Інші дослідники працювали на суші та встановили систему для відстеження погодних умов і припливів.

Найважливіше ще попереду. Щойно вдасться повернутися на півострів Тарая, науковці використають гідрозонд. Він покаже, на якій глибині лежать об'єкти, як вони розташовані та якою є їхня поверхня. Потім водяний індукційний земснаряд прибере осад, щоб команда змогла детальніше оглянути все, що знайде під час первинного обстеження.

Університет Пердью має особливу зацікавленість

У 1935 році Ергарт прийшла в Університет Пердью консультанткою з питань кар'єри для жінок і радницею з авіації. Purdue Research Foundation допоміг профінансувати її Lockheed Electra на прізвисько "Літаюча лабораторія". Ергарт планувала повернути літак після завершення польоту, але безслідно зникла.

Чому підозрюють саме Нікумароро?

Острів давно фігурує в одній із теорій про те, що сталося після зникнення Ергарт і штурмана Фреда Нунана 2 липня 1937 року. Вони летіли з Лае в Папуа-Новій Гвінеї до острова Хауленд. Цікава деталь пов'язана з 15-річною Бетті Кленк із Флориди. Вона розповіла, що чула Ергарт на батьковому короткохвильовому радіо невдовзі після зникнення, і записала слова "New York City". Прихильники теорії про посадку на Нікумароро вважають, що Ергарт могла говорити "Norwich City".

Так називалося британське торгове судно, яке 1929 року сіло на риф Нікумароро. Тоді загинули 11 людей. Частини уламків видно й досі. Університет Пердью також нагадує про радіосигнали: їх зафіксували ВМС США, берегова охорона США та авіакомпанія Pan American World Airways, і всі вони сходяться на Нікумароро. Передачі Ергарт долітали до суден, зокрема до USS Itasca, але з повідомлень було зрозуміло, що вона погано чує відповіді.

Тож експедиції ще треба відповісти на головне питання: що таке об'єкт Taraia? Доки дослідники не повернуться до лагуни й не оглянуть його безпечно, зв'язок із літаком Ергарт лишається відкритим питанням.