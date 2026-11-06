У гучному зламі Binance і викраденні мільярдів винен вайбкодинг

Хакери вкрали з криптоплатформи Binance майже 6,3 мільярда доларів. Тепер компанія розповіла, як саме вони це зробили. Почалося все з однієї спроби скористатися ШІ-інструментом для програмування.

Як усе почалося?

Binance опублікувала детальний звіт про розслідування. У ньому компанія описала складну схему, яка тривала кілька місяців. Зловмисники використали фальшиві співбесіди, класичний фішинг і зламаний ШІ-інструмент, пише Futurism.

У червні працівник команди розробників гаманців вирішив спробувати вайбкодинг, тобто створення коду за допомогою штучного інтелекту замість написання вручну. Він встановив популярний ШІ-інструмент для програмування, але через шкідливу рекламу завантажив підроблену версію Homebrew – інструмента, яким широко користуються розробники.

Binance швидко виявила аномалію, замінила пристрій і облікові дані. Здавалося б, проблему вирішили, проте атака вже розкрила хакерам роль цього працівника та його колег із команди гаманців. Це дало зловмисникам потрібну зачіпку.

Як хакери обманули інженера?

Далі в хід пішла соціальна інженерія. Хакер, який видавав себе за директора проєкту, написав іншому програмісту через легальну платформу для пошуку роботи. Він запропонував пройти співбесіду спершу з "HR-представником", а потім із "генеральним директором" вигаданої компанії.

Щоб завоювати довіру працівника, шахраї показали акаунт у соціальній мережі з особистими фотографіями та відео. За словами Binance, це було "складніше та підступніше, ніж раніше відомі підходи соціальної інженерії". У звіті не уточнюють, чи створили ці матеріали за допомогою ШІ. Однак така версія не виглядає неймовірною.

Другу співбесіду провели у текстовому форматі. Інженеру запропонували виконати й завантажити "завдання", яке містило шкідливий код. Він запускався одразу, щойно працівник починав встановлення. Серед іншого код замінив справжній інструмент розробки на шкідливу версію, яка могла зв'язуватися з хакерами та виконувати їхні команди. Усе це сталося у вересні.

Як ШІ став сходинкою до головного удару?

З жовтня зловмисник використав скомпрометований комп'ютер працівника, щоб задіяти внутрішній ШІ-інструмент компанії. Через нього хакер отримав контроль над цим комп'ютером і над комп'ютером третього розробника гаманців. Далі він скористався вкраденими даними першого працівника, увійшов на пристрій третього і запустив шкідливий скрипт, що розпочав атаку.

Загалом зловмисники перевели з п'яти гаманців на свої 233,46 мільйона XRP, а потім викрали й інші криптовалюти, зокрема біткоїн. Імовірно, це найприбутковіше пограбування в історії.

Хто стоїть за атакою?

Достеменно це невідомо. ФБР одразу звинуватило відому північнокорейську хакерську групу, але Пхеньян заперечує причетність. У своєму звіті Binance зазначила, що раніше зупинила 57 імовірних кіберзагроз, пов'язаних із Північною Кореєю. Проте остання атака все ж подолала захист компанії.