5 налаштувань BIOS, які не варто змінювати, навіть якщо можна й дуже хочеться

Налаштування системного меню комп'ютера часто здаються простим способом витиснути максимум із "заліза". Однак деякі параметри BIOS приховують у собі значно більше ризиків, ніж реальної вигоди для пересічного користувача, що може призвести до нестабільної роботи або навіть втрати даних.

Чому експерименти з прошивкою можуть стати фатальною помилкою?

BIOS є фундаментальним програмним забезпеченням для апаратного складника комп'ютера, і навіть одна помилкова зміна може дорого коштувати власнику техніки. Бажання оптимізувати систему цілком зрозуміле, особливо для власників нових потужних машин, проте меню BIOS – це не те місце, де варто проводити експерименти без чіткого розуміння наслідків, попереджає 24 Канал. Більшість параметрів встановлена виробником за замовчуванням не просто так, а для забезпечення стабільності й довговічності компонентів.

Оперативна пам'ять

Однією з перших спокус для користувача стає ручне налаштування оперативної пам'яті. Сучасні комплекти пам'яті дуже швидкі та дорогі, і часто вони не працюють на своїй максимальній частоті відразу після встановлення.

Для розв'язання цієї проблеми виробники створили профілі XMP або EXPO, які є безпечними, оскільки пройшли ретельне тестування. Проте ручне втручання в таймінги, частоту та напругу пам'яті – це зовсім інша справа. Навіть якщо система проходить стрес-тести, вона може раптово "вилітати" під час гри.

Ручне налаштування дає лише мінімальний приріст продуктивності, який не вартий витрачених годин на пошук стабільних параметрів, а в гіршому випадку – призводить до затримок, що негативно впливають на ігровий процес.

Оновлення прошивки

Окремої уваги заслуговує питання оновлення самої прошивки. Існує золоте правило: якщо техніка працює стабільно, краще її не чіпати. Оновлення BIOS іноді є обов'язковим, наприклад, при встановленні нового процесора, але в більшості випадків воно не несе критичних змін для звичайного користувача. Ризик полягає в самому процесі: будь-яке раптове вимкнення живлення під час перезапису коду може перетворити материнську плату на "цеглину".

Розгін процесора

Ще одна область, де користувачі часто шукають додаткову потужність – це розгін процесора. Хоча це може дати перевагу, процедура вимагає глибоких знань та годин тестування для пошуку ідеального балансу між частотою та напругою. Для новачка це може стати проблемою: неправильні налаштування призводять до перегріву та термічного тротлінгу, коли процесор навмисно скидає швидкість, щоб не згоріти.

Крім того, розгін анулює гарантію та скорочує термін служби кристала. У сучасних іграх головне навантаження лягає на відеокарту, тому процесор рідко стає "вузьким місцем", і ризик стає просто невиправданим.

Режим RAID

Не менш небезпечним є включення режиму RAID на домашніх комп'ютерах. Ця технологія об'єднує кілька накопичувачів для підвищення швидкості або надійності, що ідеально підходить для серверів, але не для звичайного ПК.

Проблема в тому, що при активації RAID у BIOS система перемикає режим роботи накопичувача з AHCI/NVMe на RAID, після чого Windows просто перестає завантажуватися. До того ж ініціалізація RAID повністю стирає всі наявні дані на дисках без можливості відновлення.

Не вмикайте це

Нарешті, варто уникати ввімкнення модуля підтримки сумісності CSM (Compatibility Support Module). Це застарілий режим завантаження, який потрібен лише для дуже старих операційних систем або старого обладнання. Windows 11 вимагає сучасного протоколу UEFI та модуля TPM 2.0. Якщо активувати CSM, сучасна система перестане розпізнавати диск із встановленою Windows 11, що фактично паралізує роботу комп'ютера.

Попри те, що більшість налаштувань можна повернути до початкових значень, вийнявши батарейку CMOS або скинувши параметри до стандартних, деякі дії мають незворотні наслідки. Саме тому фахівці радять змінювати параметри лише тоді, коли ви точно впевнені в результаті й знаєте, що робите.