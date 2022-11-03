Блогер скинув сім iPhone 14 з 90-метрової висоти, щоб перевірити їх міцність: результат дивує

Компанія Apple щороку заявляє, що її смартфони стали міцнішими, а численні блогери й дослідники беруться це перевіряти. Цього разу американський блогер з українським корінням TechRax провів краштест одразу для сімох iPhone 14 Pro.

Блогер заздалегідь увімкнув на кожному смартфоні відеозйомку й один за одним скидав девайси в сходовий проліт. Відзнятий у вільному падінні матеріал він зміг витягнути тільки з 4 пристроїв, які "пережили" численні удари об бетон. Однак найцікавіше криється в двох смартфонах, які залишилися практично цілими.

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Які результати

Не всі смартфони долетіли до першого поверху. Судячи з відео, багато з них, ударившись в поручні, відлетіли вбік, зупинившись на сходах.

Два пристрої майже не зазнали пошкоджень, тоді як у решти потріскалося скло на задній і передній панелях. При цьому чотири девайси продовжили працювати нормально, на двох вийшли з ладу екрани, а один перестав розпізнавати доторки.

Дивіться, як проходив краштест: відео