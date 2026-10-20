Американський ютубер Graham Dot Zip вирішив перевірити сучасну систему автоматизованого найму й відправив власного ШІ-аватара на співбесіду до віртуального рекрутера. Експеримент швидко перетворився на комедію абсурду, продемонструвавши головні слабкості штучного інтелекту.

Аватар Віктор зустрічає рекрутера Пет

Як повідомляє видання TechRadar, блогер Graham Dot Zip, відомий своїми тролінгами та пранками над чат-ботами, створив віртуального двійника на ім'я Віктор. Він вирішив випробувати компанію, яка використовує алгоритми для первинного відбору співробітників, та надіслав власного цифрового представника на онлайн-інтерв'ю з ботом-рекрутером Пет.

Хоча автоматизована система роботодавця спокійно погодилася спілкуватися з представником шукача, переговори майже одразу пішли не за планом. Найпоказовішим провалом стала спроба алгоритму домовитися про оплату праці. Замість очікуваних 140 – 150 тисяч доларів на рік цифровий аватар самовільно збив фінансову планку більш ніж удвічі.

Graham неймовірно гнучкий у цьому питанні, Пет. Він насамперед зосереджений на пошуку правильного місця та чудової команди. Тому йому було б цілком комфортно приблизно з 60 тисячами,

– заявив штучний інтелект Віктор.

Відверті галюцинації та нескінченні компліменти

Проблеми із заробітною платою виявилися не єдиним сюрпризом для автора експерименту. Під час розмови штучний інтелект піддався класичним галюцинаціям і почав безсоромно прикрашати біографію свого творця. Коли бот почав приписувати йому посади, яких не існує, реальний блогер терміново поставив бесіду на паузу та провів коротку виховну роботу з власним аватаром.

Вікторе, мені подобається те, що ти робиш. Ти виставляєш мене у чудовому світлі, але, гадаю, аж надто чудовому. Думаю, ти можеш підсилити мій досвід десь на 10 відсотків, але прямо зараз ти просто відверто вигадуєш речі, які не є правдою. Тож не кажи їм, що я керую людьми, бо я лише маркетинговий координатор, і це може вилізти боком,

– сказав блогер Graham Dot Zip.

Зрештою, діалог двох віртуальних співрозмовників перетворився на безкінечний ввічливий обмін люб'язностями. Обидві моделі ніяк не хотіли прощатися, ніхто не хотів класти слухавку першим, взаємні компліменти сипалися один за одним. Вони могли б продовжувати розмову годинами, якби ютубер знову не втрутився в процес.

Як пройшла бесіда ботів: дивіться відео

Компаніям, які впроваджують безликий рекрутинг, варто пам'ятати про подібні збої алгоритмів. Потенційні працівники зазвичай негативно реагують на автоматизовані інтерв'ю, тож пошук талантів досі вимагає живого людського контакту.