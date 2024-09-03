Космічний корабель Boeing Starliner почав видавати загадкові звуки, які чує екіпаж МКС

Астронавт NASA Бутч Вілмор, який зараз перебуває на борту Міжнародної космічної станції (МКС), повідомив, що в суботу почув дивні звуки, які долинали з космічного корабля Boeing Starliner. Цей інцидент викликав занепокоєння і зараз NASA разом з Boeing працюють над визначенням джерела шуму.

У суботу, перебуваючи всередині капсули Boeing Starliner, пристикованої до МКС, астронавт Бутч Вілмор виявив незвичний звук, що доносився з космічного корабля. Вілмор негайно повідомив Центр управління польотами в Космічному центрі імені Джонсона NASA в Г'юстоні, описавши шум як "дивний" і попросивши провести подальше розслідування його походження.

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Після звіту Вілмора Центр управління польотами підключився до аудіосистеми Starliner, щоб самостійно прослухати звук. Дивний "пульсуючий шум, майже як сонар" було підтверджено, однак точна причина звуку залишається невідомою.

Що це може бути

Капсула Starliner, яка підтримує зв'язок з МКС за допомогою радіочастотної системи під час польоту, після стикування переходить на жорстке кабельне з'єднання. Ця система передає звук, який потенційно може бути причиною дивного шуму.

Дивні звуки в космосі не є чимось незвичайним: у 2003 році китайський астронавт Ян Лівей повідомив, що під час космічного польоту чув звук, схожий на удари дерев'яного молотка по залізному відру, який пізніше пояснили невеликими деформаціями, спричиненими різницею тиску між внутрішніми і зовнішніми стінками космічного корабля.

Прокляття Starliner