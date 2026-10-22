Bose придбала бренд навушників Skullcandy

Bose придбала виробника навушників і аудіопристроїв Skullcandy. Бренд збереже незалежну назву та штаб-квартиру в американському штаті Юта, але увійде до преміального споживчого аудіопідрозділу Bose. Фінансові умови угоди не розкриваються.

Bose Corporation придбала аудіобренд Skullcandy, відомий навушниками та бездротовими аудіопристроями. Про це компанії повідомили у спільному пресрелізі 22 жовтня 2026 року, передає GSMArena.

Що зміниться після придбання Skullcandy?

Skullcandy залишиться окремим брендом у портфелі преміальних споживчих аудіопродуктів Bose. Компанія також збереже штаб-квартиру в місті Парк-Сіті, штат Юта, США.

За словами генеральної директорки Bose Ліли Снайдер, придбання має допомогти компаніям створювати нові продукти й аудіодосвід для ширшої аудиторії. Bose планує поєднати власну експертизу в аудіотехнологіях із дизайном Skullcandy та її зв’язками зі спільнотою користувачів. Фінансові подробиці угоди, зокрема її вартість, сторони не оприлюднили.

Компанії вже співпрацювали раніше

До придбання Bose і Skullcandy мали багаторічне партнерство. Зокрема, дротові та бездротові навушники Skullcandy використовували ліцензовані технології Sound by Bose. Тепер компанії планують розширити співпрацю, об’єднавши технологічні напрацювання Bose з підходом Skullcandy до дизайну та позиціонування аудіопродуктів.

Генеральний директор Skullcandy Браян Гаралоу назвав угоду позитивною для бренду та його прихильників. За його словами, приєднання до Bose дасть змогу покращити аудіопродукти завдяки доступу до додаткових технологій і створити більше можливостей для розвитку компанії.

Skullcandy заснували понад 20 років тому в Парк-Сіті. Після придбання бренд продовжить працювати під власною назвою, а конкретні зміни в продуктовій лінійці чи планах компанії поки не оголошували.