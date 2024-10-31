Робот Atlas від Boston Dynamics отримав нові революційні можливості

У новому відео, яке з'явилося в інтернеті, можна побачити гуманоїдного робота Atlas від Boston Dynamics, який автономно працює в демонстраційному просторі, сортуючи частини автомобільного двигуна між пронумерованими контейнерами. На відміну від роботів компанії Tesla, цим машинам не потрібен контроль з боку людини для виконання роботи, адже розробники дали їм нове вміння.

Деталі

Згідно з описом до відео, Atlas використовує машинне навчання для виявлення змін у навколишньому середовищі та роботи з цими змінами. Він також має "спеціалізовану політику захоплення", яка допомагає йому міцно утримувати об'єкти, постійно оцінюючи стан того, що він тримає, пише TechCrunch.

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Отримавши певні місця для переміщення деталей, Atlas стає до роботи без заздалегідь заданих рухів, самостійно вирішуючи, як виконувати завдання.

На противагу цьому, роботи Optimus від Tesla отримують дистанційну допомогу від людини, попри всі заяви про їхню автономність. Роботи Optimus були на живому заході, де компанія презентувала свої роботаксі, але згодом виявилось, що ні самі ці таксі, ні роботи, не були автономними, а керувалися людиною.

На відео видно, як Atlas сортує і переміщує деталі двигуна у визначені місця. Він добре справляється з цим завданням, транспортуючи їх без особливих незручностей. Поклавши одну деталь у контейнер, робот повторює цей процес для інших деталей.

Демонстрація функціональності Atlas: відео

Судячи з усього, все працює завдяки штучному інтелекту, який аналізує навколишній простір І призначення тих чи інших речей, до яких робот має доступ. Він дозволяє машині присідати, крутити головою для огляду кімнати і перекручувати "тіло" робота довкола власної осі для встановлення правильного положення. Обертання в області талії мінімізує рухи, заощаджуючи дорогоцінні секунди в процесі роботи.

Boston Dynamics зазначає, що Atlas здатний виявляти та реагувати на зміни в навколишньому середовищі (наприклад, рухомі світильники) і розуміти власні невдачі в діях (наприклад, нездатність вставити кришку, спотикання, зіткнення з навколишнім середовищем). Для цього він також використовує "комбінацію датчиків зору, сили і пропріоцептивних датчиків".

Еволюція Atlas

З моменту презентації в 2013 році Atlas зазнав чимало змін, зокрема, після майже 11 років випробувань він перейшов з гідравліки на електрику. Старіший Atlas і нинішній помітно відрізняються один від одного.

Як і у випадку з такими конкурентами, як Figure, Tesla та Apptronik, перше застосування двоногого робота від Boston Dynamics – робота на автомобільних заводах. Такий фокус має сенс, враховуючи, що фірма тепер належить Hyundai, яка вирішила укласти угоду з дослідницьким крилом Toyota.

Автомобільна промисловість сьогодні знаходиться далеко попереду в автоматизації і шукає нові шляхи для покращення, пришвидшення й оптимізації робочої сили, навіть якщо це означає заміну людей на роботів.