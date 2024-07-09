Поліція хоче отримати безплатний доступ до OnlyFans, щоб краще розкривати злочини

Платформа OnlyFans була заснована як сервіс для продажу знань, досвіду та ексклюзивного контенту знаменитостей шанувальникам. Однак у якийсь момент її почали захоплювати творці матеріалів для дорослих. Сьогодні цей сайт став не просто асоціюватися лише з порнографією, а й навіть назва його використовується як збірне найменування всіх, хто продає свої оголені фото та відео в інтернеті.

Що відбувається

Правоохоронці Великої Британії вважають, що платформа, хоч і намагається всіма силами боротися з присутністю дитячої порнографії та іншим насиллям над дітьми, все ж може приховувати справжню кількість таких матеріалів на своїх сторінках. Те, як працює цей сервіс, заважає поліції отримати більш точну картину ситуації.

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Надзвичайно складно отримати контент, який розміщений за платними стінами OnlyFans,

– каже директор компанії Magnet Forensics Трей Амік, який займається судовою експертизою.

З ним погоджується Метт Річардсон, який займається розслідуванням випадків експлуатації дітей в рамках Ініціативи з розвідки у сфері боротьби з торгівлею людьми. Він каже, що "дійсно важко дізнатися, що саме і скільки саме там знаходиться".

Дуже приблизна статистика свідчить, що з 30 виявлених випадків, коли матеріали містили сексуальне насильство над дітьми, більше половини закінчилися арештами, а три – кримінальними вироками.

За словами представника OnlyFans, Національний центр допомоги зниклим та експлуатованим дітям (NCMEC), некомерційна організація, заснована Конгресом у 1984 році, має "повний доступ". Компанія також свідомо надає поліції більшість даних, включно з контентом та особистими повідомленнями.

Однак це стосується лише тих акаунтів, щодо яких ведеться активне розслідування. Будь-які інші акаунти, які не були позначені, залишаться закритими.

Це нерозв'язна проблема, вважають експерти. З одного боку, дуже важливо захистити дітей від експлуатації. З іншого боку, надання правоохоронним органам повної свободи дій на сайті, де користувачі платять за відвертий контент, ставить під сумнів конфіденційність. Чи будуть поліціянти використовувати цей доступ у суто професійних цілях, залишається тільки здогадуватися.

OnlyFans пишається роботою, яку ми робимо, щоб агресивно виявляти, повідомляти і підтримувати розслідування і переслідування будь-кого, хто намагається зловживати нашою платформою таким чином,

– заявив представник компанії.

Він додає, що на відміну від багатьох інших платформ, "відсутність наскрізного шифрування на OnlyFans означає, що повідомлення можуть бути використані правоохоронними органами та прокуратурою".