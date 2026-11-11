Археологи знайшли казан зі скарбами на місці давнього поля битви

Археологи, які шукали сліди битви 1596 року в Угорщині, натрапили на скарб віком близько 3 тисяч років. Його заховали приблизно за 2,5 тисячі років до тих боїв.

Скарб на полі битви

Велика бронзова посудина та прикраси біля Мезекерестеша, де 1596 року зіткнулися османські й габсбурзькі війська, належать до пізньої бронзової доби. Лабораторні дослідження показали, що в скарбі більше предметів, ніж думали спочатку, пише Arkeonews.

Роботи проводили Угорський національний музей і Національний археологічний інститут. У полі дослідники побачили велику бронзову посудину та два спіралеподібні браслети. Мікророзкопки в лабораторії виявили ще й третю спіральну прикрасу.

Де сталася битва і хто знайшов скарб

Мезекерестеш розташований на північному сході Угорщини. Там з 22 до 26 жовтня 1596 року точилася битва при Кереште, одна з помітних сутичок в османсько-габсбурзькому протистоянні. Музей досліджує це поле приблизно десять років. Територія, яку визначили за історичними документами, перевищує 100 квадратних кілометрів. Археологи шукають сліди війни під час польових обстежень і з металодетекторами, а заодно фіксують знахідки з інших епох.

Нову знахідку виявив волонтер Золтан Ваго, коли його металодетектор подав сигнал. Дослідники дійшли висновку, що бронзові предмети не випадково опинилися поруч, а становлять скарб, який хтось свідомо залишив у землі. За формою та оздобленням речей їх датують приблизно 13 – 11 століттями до нашої ери.

У полі археологи не розбирали знахідки поодинці, а вийняли їх разом із ґрунтом як єдиний блок. Так вони зберегли первинне розташування предметів для ретельнішого вивчення в лабораторії.

За заявою музею від 4 листопада 2026 року, мікророзкопки провели Янош Габор Тарбаї, археолог відділу доісторичної доби, та географ Андраш Гомері. Габор Бакош, керівник досліджень поля битви в Мезекерестеші, підготував тривимірну документацію. Науковці знімали ґрунт пошарово, а кожен етап фіксували на фото та 3D-моделях.

Тепер можна перевірити, як предмети лежали всередині посудини і як вони були пов'язані між собою. Ще не виключено, що реставратори знайдуть дрібніші металеві речі, коли очищатимуть ґрунт усередині прикрас.



Бронзова посудина пізньої бронзової доби віком 3000 років, що збереглася у своєму первісному положенні / Фото Угорський національний музей / Національний археологічний інститут

У пізню бронзову добу люди часто клали дорогоцінні металеві предмети у посудини й залишали їх у землі. Проте такі скарби зазвичай знаходять без докладно задокументованого контексту, тому інформація про розташування речей зникає. Мезекерестеський скарб вдалося вивчити в контрольованих умовах. За словами представників музею, це перший випадок, коли бронзову знахідку такої якості в регіоні Боршод дослідили методом мікророзкопок.

Що чекає на скарб далі

Вчені планують шукати мікроскопічні залишки на внутрішній поверхні посудини та на спіральних прикрасах. Зразки ґрунту перевірять на рештки рослин і пилок. Хімічні аналізи можуть показати сліди рослинних чи тваринних речовин, які люди колись використовували. Це допоможе зрозуміти, як посудину застосовували до поховання. Чому скарб закопали і чи це пов'язано з обрядом, поки невідомо.