Росія нищить український інтернет: Корецький анонсує рішення, але й нам самим варто готуватися

Російські війська посилили цілеспрямовані удари по українських дата-центрах та об'єктах телекомунікації. Влада та провайдери розгортають нестандартні рішення для захисту зв'язку, а експерти оцінили ймовірність повного відключення мережі в країні.

Нестандартний захист та сценарії уряду

Як розповів прем'єр-міністр України Сергій Корецький, уряд готується до найгірших сценаріїв розвитку подій. Питання захисту цифрової інфраструктури вже стало предметом обговорення на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача. Для збереження даних держава поєднує гнучкі підходи: переносить обладнання під землю, використовує хмарні сховища та евакуює дані за кордон, пише 24 Канал.

По-перше, захищаємо. По-друге, є нестандартні рішення. Щось має бути під землею, щось – у хмарі, щось – за кордоном, щось – у поєднанні, а щось – усі три варіанти одночасно,

– прокоментував прем'єр-міністр України Сергій Корецький в інтерв'ю Аллі Мазур.

Він підкреслив, що ризики для цифрової системи залишатимуться високими до завершення бойових дій, тому єдиного правила захисту немає.

Чому покласти інтернет в Україні майже неможливо

Попри непоодинокі атаки на дата-центри компаній Datagroup, DC|COSMONOVA, Cityhost, MiroHost та офіси операторів, фахівці заспокоюють щодо ризику повного інтернет-блекауту. За словами засновника MiroHost Олександра Ольшанського, повністю позбавити країну зв'язку звичайними ударами практично нереально через специфіку побудови українських мереж.

Народний депутат Олександр Федієнко у коментарі виданню "Телеграф" зазначив, що в Україні працює велика кількість провайдерів і представників малого бізнесу. Телеком-експерт Анатолій Фроленков нагадав, що в країні зареєстрували понад 1000 операторів фіксованого зв'язку, що робить систему надзвичайно децентралізованою.

Україна є країною з максимально розподіленими інтернет-каналами, тому вся країна не залишиться без інтернету,

– розповів радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов.

Експерт додав, що у разі влучань виникатимуть лише локальні перебої, які оператори намагатимуться швидко усувати, однак вартість послуг може зрости через витрати на відновлення обладнання.

Як підготувати цифрову тривожну валізу

Фахівці з цифрової безпеки радять українцям заздалегідь підготуватися до можливих тимчасових збоїв. Для цього варто зібрати так звану цифрову тривожну валізу.

Перш за все, це мають бути вже традиційні засоби для роботи інтернету без світла – заряджені павербанки, mini-UPS для домашнього роутера та оптичного термінала.

По-друге, на випадок зникнення домашнього інтернету варто мати оплачений мобільний тариф для швидкого переходу на мобільний інтернет.

По-третє, раніше також звучали поради щодо підключення другого домашнього провайдера, однак це вельми абсурдна ідея, котра може бути актуальною хіба що для українців з високим доходом, які можуть собі дозволити платити тривалий час за другого оператора, не користуючись його послугами.

На випадок повного зникнення і домашньої лінії, і мобільної, рекомендують мати портативний радіоприймач на батарейках для отримання інформації про поточну ситуацію.

Окрім цього, радять завчасно завантажити офлайн-карти, зберегти важливі документи на пристрій, а номери телефонів та адреси записати на папері.

Усі ці кроки допоможуть залишатися на зв'язку й володіти інформацією за будь-яких умов.