Karoo анонсувала будинок на колесах, що поєднує компактний дизайн і функціональність

Будинок на колесах Karoo Adventure спробував переосмислити категорію кемперів зводячи до мінімуму компроміси. Цей інноваційний кемпер має подвійне призначення: простору підлогу для перевезення спорядження та розкішну житлову зону з модульними меблями і майстерно прихованою ванною кімнатою.

Дизайн та інновації

На перший погляд, кемпер Karoo Adventure з його плавними лініями та вдосконаленими функціями може здатися витвором винахідливості прямо з Кремнієвої долини. Однак цей надсучасний причіп родом з Фінляндії, країни, відомої своєю досконалістю дизайну.

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При довжині всього 5 метрів і висоті 2,2 метра, Karoo Adventure займає компактну площу, яку можна порівняти з причепами-краплями. Попри свої скромні розміри, він пропонує напрочуд просторий інтер'єр.

Кемпер Karoo Adventure / Фото Karoo

Гнучкий житловий простір

У Karoo Adventure можуть комфортно спати двоє дорослих і двоє дітей завдяки інноваційному двоспальному ліжку та двоярусній системі. Karoo також планує запропонувати версію з розкладними шезлонгами, які перетворюються на ліжка.

Така гнучкість дозволяє перетворити кемпер із затишного житлового простору на просторий транспортний засіб для перевезення спорядження. Великі задні та бокові люки полегшують завантаження велосипедів, мисливського спорядження, рибальських снастей, лиж, сноубордів тощо.

Потаємна ванна кімната

Однією з визначних особливостей Karoo Adventure є його прихована ванна кімната. До цієї ванної кімнати, геніально захованої за кухонним блоком, можна потрапити через розсувний холодильник/стіну. Нижня стіна відсувається назад, а розсувна перегородка забезпечує повну приватність.

У ванній кімнаті є душова кабіна, касетний унітаз і сушарка для одягу. Хоча розсувний механізм додає складності, він пропонує унікальну атмосферу в стилі speakeasy.

Ванна кімната в дії: дивіться відео

Кухня подвійного призначення

Кухня в Karoo Adventure призначена як для внутрішнього, так і для зовнішнього використання. Плита з двома конфорками та мийка можуть висуватися назовні, що дозволяє легко готувати на свіжому повітрі. Коли ви користуєтеся ванною кімнатою, холодильник висувається над плитою, забезпечуючи зручність і функціональність.

Karoo Adventure зовні та всередині / Фото Karoo

Сучасні зручності

Karoo Adventure оснащений цілою низкою сучасних зручностей, розроблених для підвищення комфорту. До них відносяться опалення, гаряча вода, розважальна система з телевізором і Bluetooth-динаміком, командний центр з сенсорним екраном і мобільним додатком, а також інтелектуальна система сигналізації.

Літієва батарея ємністю 6 кВт-год та сонячні панелі на даху забезпечують стабільне енергопостачання, що робить кемпер привабливим для екологічно свідомих мандрівників.

Вихід на ринок та попередні замовлення

Karoo готується до публічної презентації свого прототипу у 2024 році. Пілотне виробництво заплановане на 2025 рік, а перші поставки – на 2026 рік.

Причіп має суху вагу 750 кг і вантажопідйомність 75 кг, що робить його легким, але міцним.

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Зацікавлені покупці можуть зарезервувати своє місце, внісши 100 євро від стартової ціни в 29900 євро. Перші 500 проданих моделей включатимуть бічний тент, стінки намету та розширену трирічну повну гарантію замість стандартних двох років.