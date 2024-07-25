Під час будівництва нового заводу TSMC знайшли невідомі "археологічні руїни"

Тайванська компанія TSMC, відома як найбільший у світі виробник напівпровідників, активно будує нові заводи, щоб задовольнити зростаючий попит на чипи. На майданчику однієї з майбутніх фабрик будівельники раптом виявили невідомі руїни, що змусило зупинити процес.

Що відомо про знахідку

TSMC планує побудувати два заводи для виробництва мікросхем зі штучним інтелектом у місті Чіаї, Тайвань. Перший з них повинен був запуститись у 2028 році, але ці плани, ймовірно, доведеться корегувати, відклавши на невизначений час.

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Уперше інформація про знайдені археологічні руїни з'явилась у соціальних мережах Тайваню. Оскільки вилучення будь-яких подібних об'єктів є складним завданням, яке потребує високої обережності, цю місію не можуть довірити будівельникам. Тому Національний університет Тайваню терміново набирає кваліфікований персонал для участі в археологічних розкопках.



Майданчик, де знайшли руїни / Фото поширене урядом Тайваню

Звісно, не факт, що руїни, виявлені в Чияї, обов'язково спричинять затримки в графіку. Але оскільки поки що ніхто не знає, що саме знайшли на будівництві, говорити про це ще дуже рано. Це може бути як щось не дуже старе, що не має великої цінності для історії, так і залишки якихось древніх об'єктів, які вчені захочуть зберегти, не переміщаючи в інше місце. У такому разі TSMC доведеться шукати альтернативний майданчик для будівництва.

Попит на чипи зростає

Сплеск світового попиту на чипи зі штучним інтелектом, які потребують передових технологій для досягнення максимальної продуктивності, змусив TSMC розширити свою діяльність.

Компанія також розглядає можливість будівництва заводів за межами Тайваню, щоб зменшити ризики від можливого вторгнення Китаю. Перший такий завод хочуть зводити в Аризоні, США. На це компанія отримала раніше субсидію у розмірі 6,6 мільярда доларів від влади США.