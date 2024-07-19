Багато мешканців давньоримського міста були поховані під попелом і пірокластичними потоками, викинутими протягом перших 18 годин виверження, або ж загинули миттєво від сильного жару, який пронісся містом. Але дослідження показали, що разом із цим прийшли сильні землетруси, які руйнували будівлі й ховали під їхніми рештками людей.

Дивіться також Чи вижив хтось після виверження Везувію у 79 році нашої ери?

Землетруси

Ми довели, що сейсмічність під час виверження відіграла значну роль у руйнуванні Помпей і, можливо, вплинула на вибір помпеянців, які опинилися перед неминучою загибеллю,

– пишуть учені в своєму дослідженні.

Після масштабної катастрофи та 2000 років подальшого занепаду багато будівель стародавнього міста знаходяться в жалюгідному стані – відсутні дахи, повалені стіни, зруйновані колони.

Одним із таких є будинок художників. Його розкопували з 2023 року й в якийсь момент помітили, що обвал стін не зовсім відповідає тому, що археологи очікували знайти на основі попередніх реконструкцій того, як відбувалося виверження.

"Ми виявили особливі характеристики, які не узгоджувалися з наслідками вулканічних явищ", – розповідає вулканолог Мауро Ді Віто з INGV-Osservatorio Vesuviano.

Тож учені почали шукати інше пояснення. Вони знайшли скелети: двох чоловіків, обом близько 50 років, і обидва зі значними травмами кісток.

В одного з них були переломи ребер, черепа, тазу, кінцівок і хребта. Він, імовірно, помер майже одразу.

У другого були переломи правої ноги, обох рук, черепа і тазу, які також, імовірно, відразу або майже відразу призвели до летального результату.



Скелети двох чоловіків, які загинули не від вулканічних явищ, а від падіння кам'яної кладки / Фото Pompeii Archaeological Park

Увагу дослідників привернуло те, що кістки були знайдені скрученими, з руками над головою, ніби в захисній позі, зі слабкими слідами круглого предмета прямо над ним, схожого на дерев'яний щит. Припускають, що померлий житель Помпей знав про неминучу небезпеку, яка загрожувала йому від цегляної кладки, що впала на тіло, і намагався захистити себе, хоча й марно.

Ключовим моментом у цій історії є те, що обидва скелети були знайдені не похованими у вулканічній пемзі, а поверх неї. Це означає, що вони пережили першу фазу виверження, але були вбиті падаючою кладкою згодом.



Один зі скелетів / Фото Pompeii Archaeological Park



Один зі скелетів / Фото Pompeii Archaeological Park

Дивіться також Серед руїн у Помпеях знайшли млин-в'язницю

Добре відомо, що сейсмічна активність — звичайний супровід вивержень вулканів, і протягом десятиліть, що передували виверженню Везувію в 79 році нашої ери, в регіоні фіксували землетруси. Але руйнування міста були настільки великими, що було важко визначити, чи стався землетрус одночасно з виверженням.

Цей будинок і ці скелети є свідченням, яке нарешті розкриває справжній масштаб катастрофи.