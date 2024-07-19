Многие жители древнеримского города были погребены под пеплом и пирокластическими потоками, выброшенными в течение первых 18 часов извержения, или же погибли мгновенно от сильного жара, который пронесся по городу. Но исследования показали, что вместе с этим пришли сильные землетрясения, которые разрушали здания и хоронили под их останками людей.

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Землетрясения

Мы доказали, что сейсмичность во время извержения сыграла значительную роль в разрушении Помпей и, возможно, повлияла на выбор помпеянцев, которые оказались перед неизбежной гибелью,

– пишут ученые в своем исследовании.

После масштабной катастрофы и 2000 лет дальнейшего упадка многие здания древнего города находятся в плачевном состоянии – отсутствуют крыши, поваленные стены, разрушенные колонны.

Одним из таких является дом художников. Его раскапывали с 2023 года и в какой-то момент заметили, что обвал стен не совсем соответствует тому, что археологи ожидали найти на основе предыдущих реконструкций того, как происходило извержение.

"Мы обнаружили особые характеристики, которые не согласовывались с последствиями вулканических явлений", – рассказывает вулканолог Мауро Ди Вито из INGV-Osservatorio Vesuviano.

Поэтому ученые начали искать другое объяснение. Они нашли скелеты: двух мужчин, обоим около 50 лет, и оба со значительными травмами костей.

У одного из них были переломы ребер, черепа, таза, конечностей и позвоночника. Он, вероятно, умер почти сразу.

У второго были переломы правой ноги, обеих рук, черепа и таза, которые также, вероятно, сразу или почти сразу привели к летальному исходу.



Скелеты двух мужчин, которые погибли не от вулканических явлений, а от падения каменной кладки / Фото Pompeii Archaeological Park

Внимание исследователей привлекло то, что кости были найдены скрученными, с руками над головой, будто в защитной позе, со слабыми следами круглого предмета прямо над ним, похожего на деревянный щит. Предполагают, что умерший житель Помпей знал о неизбежной опасности, которая грозила ему от кирпичной кладки, упавшей на тело, и пытался защитить себя, хотя и тщетно.

Ключевым моментом в этой истории является то, что оба скелета были найдены не погребенными в вулканической пемзе, а поверх нее. Это означает,, что они пережили первую фазу извержения, но были убиты падающей кладкой впоследствии.



Один из скелетов / Фото Pompeii Archaeological Park



Один из скелетов / Фото Pompeii Archaeological Park

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Хорошо известно, что сейсмическая активность — обычное сопровождение извержений вулканов, и в течение десятилетий, предшествовавших извержению Везувия в 79 году нашей эры, в регионе фиксировали землетрясения. Но разрушения города были настолько большими, что было трудно определить, произошло ли землетрясение одновременно с извержением.

Этот дом и эти скелеты являются свидетельством, которое наконец раскрывает истинный масштаб катастрофы.