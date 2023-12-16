Що відомо

Як повідомляється на сайті археологічного заповідника "Помпеї", давньоримська садиба досліджується в рамках охоронних розкопок: необхідно укріпити схили, що утворилися між розкопаною і поки що не розкритою частинами міста. У кімнатах господарів – сліди багатства та вишукані фрески. Приміщення ж млина й домашньої пекарні нагадує склеп, куди практично замуровували чоловіків, жінок і ослів.

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Згідно зі схемою, наведеною в електронному журналі розкопок, у цій частині будинку розташовувалися велика піч, жорна для помелу зерна, поїлки для худоби за ними. Тут же, судячи з усього, жили раби. На підлозі біля гігантських жорен виявлено вибоїни, що нагадують сліди від копит. Річ у тім, що віслюки, які крутили жорна разом із рабами, ходили із зав'язаними очима, а ці вибоїни допомагали їм не збитися з дороги й не ковзати по підлозі. Раб, який теж крутив жорна, мав також підганяти віслюків і підсипати зерно для помелу.



Маленькі ямки у підлозі слугували дороговказом для віслюків / Фото Archaeological Park of Pompeii



Всередині приміщення для рабів / Фото Archaeological Park of Pompeii

Тісна кімната з маленькими вікнами високо в стіні, які до того ж закриті залізними ґратами, не отримувала навіть сонячного світла й свіжого повітря: віконця дивилися в сусіднє приміщення, двері вели в атріум (внутрішній критий двір), і навіть зі стайні не було виходу на вулицю.

Інакше кажучи, там утримувалися раби, чию свободу пересування власник визнав за необхідне обмежити. Це найбільш шокуючий бік стародавнього рабства, позбавлений як довірчих стосунків, так і обіцянок звільнення. Зрештою саме такі простори допомагають нам зрозуміти, чому знайшлися ті, хто вважав за необхідне змінити той світ,

– каже директорка заповідника Ґабріель Зухтріґель.

Такі умови не були унікальними, їхні описи зустрічаються у давньоримській художній літературі. Новий археологічний комплекс підтверджує письмові та образотворчі джерела і дає уявлення про те, який вигляд це мало насправді.



Всередині приміщення для рабів / Фото Archaeological Park of Pompeii



Всередині приміщення для рабів / Фото Archaeological Park of Pompeii

На момент виверження Везувію в будинку йшов ремонт, млин і пекарня не функціонували. Однак на вівтарі виявлено сліди жертвопринесення, а в самій пекарні знайдено останки трьох людей — тобто, будинок явно не був порожнім під час катастрофи.