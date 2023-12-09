Археологи описали "тисячі артефактів", а пізніше виявили, що піщані ґрунти мали відтінок попелу та червоні смуги охри. Попри те, що тут немає поховань, це місце продовжують називати кладовищем, заявляючи, що воно може бути одним з найбільших цвинтарів кам'яної доби в Північній Європі.

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Деталі відкриття

У десятках неглибоких ям Тайняро ніколи не знаходили людських решток, що змушує дослідників гадати, чому люди збиралися на цих лісистих берегах майже арктичного лиману.

Новий аналіз місця, проведений археологом Акі Хаконеном з Університету Оулу у Фінляндії, підтверджує ідею про те, що це місце використовувалося як кладовище, де є до 200 можливих поховальних ям, виритих близько 6500 років тому жителями кам'яної доби, відомими своїм кочовим збиральницьким стилем життя.

Попри те, що в Тайняро не збереглося жодного скелетного матеріалу, на нашу думку, його слід вважати місцем кладовища,

– каже Хаконен та його колеги.

Щоб дійти такого висновку, команда переглянула старі записи про розкопані траншеї, а також провела розкопки в декількох інших місцях. Вони порівняли форму, розмір і вміст ям з іншими похованнями кам'яної доби, розташованими в інших місцях Фінляндії.

Намагаючись розгадати таємницю відсутності решток, вчені кажуть, що кістки, поховані в кислих ґрунтах регіону, можуть розкластися швидше, ніж зазвичай – за кілька тисяч років. Проте тисячі кам'яних артефактів, уламків глиняного посуду і кілька обгорілих кісток тварин не підвладні такому впливу.



Кам'яне знаряддя із зазубреними краями / Фото Акі Хаконен

Більшість ям містили сліди попелу та деревного вугілля, хоча й не так багато, як товсті шари спаленого матеріалу, розкопані на вогнищах кам'яної доби в інших місцях, тож навряд чи це свідчить про те, що померлих спалювали. В інших могилах були поодинокі смуги червоної охри, але не настільки значні, щоб вважати ці ями ритуальними похованнями.

Кочівники могли розпалювати вогнища або обробляти кам'яні інструменти поряд з могилами, живучи — хоча б деякий час — серед мертвих,

– йдеться статті.

Форма і розмір ям з Тайніаро, однак, дуже схожі на сотні інших могил кам'яної доби, знайдених на 14 кладовищах у Північній Європі. Більшість ям з Тайняро були неглибокими прямокутниками із закругленими кутами, довжиною від 1,5 до 2 метрів і глибиною приблизно пів метра.

На основі своїх порівнянь команда інтерпретувала 44 з приблизно 200 ям як могили, хоча поки що розкопано лише п'яту частину ділянки, тому подальші дослідження можуть виявити набагато більше.



Частина ям прямокутної форми із заокругленими кутами, розкопаних у 1980-х роках / Фото Фінське агентство спадщини/Акі Хаконен

Якщо ями дійсно є похованнями, це означає, що суспільства кам'яної доби, які жили поблизу Арктики, можливо, були більшими, ніж вважалося раніше. Інші сусідні місця поховань набагато менші, каже Хаконен, і містять близько 20 поховальних ям.

Що далі

Команда планує використовувати георадар, щоб вивчити місце, не порушуючи його.

Хаконен також каже, що зразки ґрунту можуть бути проаналізовані на наявність людської ДНК, скам'янілого волосся, хутра тварин і пташиного пір'я, щоб більше дізнатися про можливі практики поховання. Торік, наприклад, археологи знайшли останки дитини, чия могила була викладена пір'ям та хутром.