Що відомо про загублене місто Семиярка?

Нещодавно виявлене поселення, що отримало назву Семиярка, розкинулося на площі 140 гектарів, що значно перевищує розміри типових сіл того періоду. Воно розташоване на височині над річкою Іртиш на північному сході Казахстану, звідки відкривається вид на мережу долин. Таке стратегічне розташування, ймовірно, дозволяло мешканцям контролювати рух уздовж річки, яка була важливою торговою артерією. Вчені прозвали це місце "Містом семи ярів", пише 24 Канал з посиланням на Antiquity.

Дослідження за допомогою дронів та розкопок на окремих ділянках виявили складну структуру міста. Воно складалося з двох рядів земляних укріплень, розділених на менші секції. Уздовж внутрішньої сторони цих укріплень були зведені стіни з саману (невипалена цегла із суміші глини, соломи й піску), які, ймовірно, позначали межі окремих домогосподарств. У місці, де сходилися ці два ряди, знаходилася центральна споруда, вдвічі більша за інші. Вчені припускають, що вона могла слугувати місцем для проведення ритуалів або урядових зборів.



Фотографія Семиярки, зроблена з космосу. Червоними рамками позначені ділянки геофізичної розвідки, яку встигли наразі провести. Інші зони поки що не досліджені / Фото надане авторами дослідження журналу Antiquity

Однією з найважливіших особливостей Семиярки є наявність значної території, відведеної під металургійне виробництво. На південний схід від одного з земляних валів археологи знайшли зону, заповнену металевими артефактами, рудою та шлаком. Це свідчить про масштабне виробництво міді та олов'яної бронзи – сплаву, що був основою економіки бронзової доби в Євразії. За словами провідної авторки дослідження Міляни Радівоєвич з кафедри археології в Інституті археології UCL у Великій Британії, це перший випадок, коли в регіоні знайдено свідчення такого раннього промислового виробництва металів.

Сировина для виготовлення металевих виробів, імовірно, надходила з родовищ в Алтайських горах, розташованих неподалік, пише Live Science. Завдяки своєму вигідному положенню біля родовищ та річки, Семиярка могла функціонувати як важливий центр торгівлі та розподілу товарів у регіоні. Серед знахідок є, наприклад, бронзова сокира.



Бронзова сокира, знайдена археологами у стародавньому місті Семиярка в Казахстані / Фото В. К. Мерц та І. К. Мерц

Відкриття Семиярки руйнує усталені уявлення про степові суспільства як про переважно кочові та нездатні до створення великих постійних поселень. Співавтор дослідження професор Ден Лоуренс з Університету Дарема зазначив, що масштаб і структура міста не схожі на жодне інше поселення, знайдене в степовій зоні.

Ця знахідка доводить, що спільноти бронзової доби в цьому регіоні розвивали складні, сплановані поселення, подібні до тих, що існували в більш "урбанізованих" частинах стародавнього світу.

Подальші розкопки допоможуть краще зрозуміти роль Семиярки в історії регіону.​