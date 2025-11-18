Что известно о затерянном городе Семиярка?

Недавно обнаруженное поселение, получившее название Семиярка, раскинулось на площади 140 гектаров, что значительно превышает размеры типичных деревень того периода. Оно расположено на возвышенности над рекой Иртыш на северо-востоке Казахстана, откуда открывается вид на сеть долин. Такое стратегическое расположение, вероятно, позволяло жителям контролировать движение вдоль реки, которая была важной торговой артерией. Ученые прозвали это место "Городом семи оврагов", пишет 24 Канал со ссылкой на Antiquity.

Исследования с помощью дронов и раскопок на отдельных участках обнаружили сложную структуру города. Он состоял из двух рядов земляных укреплений, разделенных на меньшие секции. Вдоль внутренней стороны этих укреплений были возведены стены из самана (необожженный кирпич из смеси глины, соломы и песка), которые, вероятно, обозначали границы отдельных домохозяйств. В месте, где сходились эти два ряда, находилась центральная постройка, вдвое больше остальных. Ученые предполагают, что оно могло служить местом для проведения ритуалов или правительственных собраний.



Фотография Семиярки, сделана из космоса. Красными рамками обозначены участки геофизической разведки, которую успели пока провести. Другие зоны пока не исследованы / Фото предоставлено авторами исследования журнала Antiquity

Одной из важнейших особенностей Семиярки является наличие значительной территории, отведенной под металлургическое производство. К юго-востоку от одного из земляных валов археологи нашли зону, заполненную металлическими артефактами, рудой и шлаком. Это свидетельствует о масштабном производстве меди и оловянной бронзы – сплава, который был основой экономики бронзового века в Евразии. По словам ведущего автора исследования Миляны Радивоевич с кафедры археологии в Институте археологии UCL в Великобритании, это первый случай, когда в регионе найдено свидетельство такого раннего промышленного производства металлов.

Сырье для изготовления металлических изделий, предположительно, поступало из месторождений в Алтайских горах, расположенных неподалеку, пишет Live Science. Благодаря своему выгодному положению возле месторождений и реки, Семиярка могла функционировать как важный центр торговли и распределения товаров в регионе. Среди находок есть, например, бронзовый топор.



Бронзовый топор, найденный археологами в древнем городе Семиярка в Казахстане / Фото В. К. Мерц и И. К. Мерц

Открытие Семиярки разрушает устоявшиеся представления о степных обществах как о преимущественно кочевых и неспособных к созданию крупных постоянных поселений. Соавтор исследования профессор Дэн Лоуренс из Университета Дарема отметил, что масштаб и структура города не похожи ни на одно другое поселение, найденное в степной зоне.

Эта находка доказывает, что сообщества бронзового века в этом регионе развивали сложные, спланированные поселения, подобные тем, что существовали в более "урбанизированных" частях древнего мира.

Дальнейшие раскопки помогут лучше понять роль Семиярки в истории региона.