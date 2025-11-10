Для чего древние люди вырыли эти ямы?

Монументальное сооружение Монте-Сьерпе, что переводится как "Змеиная гора", озадачивает исследователей с 1930-х годов. Она представляет собой полосу длиной 1,5 километра, состоящую из примерно 5200 отверстий. Каждое отверстие имеет от 1 до 2 метров в диаметре и до 1 метра в глубину. Ранее выдвигались различные гипотезы относительно их назначения: от оборонительных сооружений и хранилищ до систем для сбора воды из тумана или даже садоводства. Однако ни одна из них не имела достаточных доказательств, пишет 24 Канал со ссылкой на ScienceAlert.

Недавнее исследование, опубликовано 10 ноября в журнале в журнале Antiquity, предлагает новый взгляд на эту проблему. Команда археологов под руководством Джейкоба Бонгерса из Сиднейского университета провела масштабную работу, используя дроны для картографирования местности и анализируя образцы почвы из отверстий. Радиоуглеродное датирование древесного угля из одной из ям показало, что он был оставлен там между 1320 и 1405 годами. Это указывает на то, что отверстия были созданы еще до прихода инков в этот регион, предположительно, представителями цивилизации Чинча, которая процветала здесь веками.

Как выглядит структура с воздуха: видео

Ключевым открытием стал анализ микроботанических остатков в почве:

Ученые обнаружили пыльцу и крахмал кукурузы, киноа, злаковых культур и тыквы.

Также были найдены остатки тростника и ивы – растений, которые использовались для плетения корзин.

Это натолкнуло исследователей на мысль, что в отверстиях когда-то хранили пищевые продукты, которые транспортировали в корзинах. Археологи предполагают, что изначально Монте-Сьерпе функционировал как крупный рынок или место для бартерного обмена. Через эту местность проходили торговые пути, которыми пользовались караваны с ламами и морские торговцы. Население королевства Чинча достигало 100 тысяч человек, поэтому такие масштабы могли быть оправданными.

Это очень интересно. Возможно, это был рынок доинкской эпохи, что-то вроде блошиного рынка. Мы знаем, что доиспанское население здесь составляло около 100 000 человек. Возможно, на этом месте собирались мобильные торговцы (мореплаватели и караваны лам), специалисты (фермеры и рыбаки) и другие, чтобы обменяться местными товарами, такими как кукуруза и хлопок,

– говорит Бонгерс.



Одно из отверстий структуры / Фото Чарльз Станиш

От торговли до бухгалтерского учета

Но история объекта на этом не заканчивается. Аэрофотоснимки показали, что отверстия сгруппированы в блоки, а их расположение удивительно похоже на структуру "кипа" – узелковых счетных устройств, которые использовали инки для учета. Когда империя инков завоевала земли Чинча в XV веке, они, вероятно, перепрофилировали этот объект. Новые властители могли использовать отверстия как гигантскую систему для учета и сбора налогов с покоренных народов. Разное количество ям в блоках могло соответствовать объему дани с разных поселений.

Таким образом, Монте-Сьерпе, по мнению ученых, был своеобразной "социальной технологией": сначала он объединял людей для торговли, а впоследствии превратился в масштабный инструмент бюрократии инков.



Некоторые лунки "Змеиной горы" / Фото Чарльз Станиш

Остается еще много вопросов. Например, почему этот памятник можно увидеть только здесь, а не по всем Андам, а также была ли "Змеиная гора" своеобразным "ландшафтным кипу". Ученые говорят, что приближаются к пониманию этого. Следующим шагом является второй этап полевых исследований для сбора большего количества образцов, датировки большего количества ям и изучения местных кипу для подтверждения и развития находок.