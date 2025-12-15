Скелет Little Foot, впервые публично представленный в 2017 году, считается самым полным образцом Australopithecus, найденным на сегодня. Его останки, в частности кости стопы, обнаружили еще в 1994 году в пещерной системе Стеркфонтейн в Южной Африке. Дальнейшие раскопки продолжались более 20 лет. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Guadian.

Смотрите также Пастух в Турции, во время выпаса коз, случайно нашел уникальный артефакт

Почему Little Foot могут признать отдельным видом?

Руководитель работ, палеоантрополог Рональд Кларк з Университета Витватерсранда, ранее относил Little Foot к виду Australopithecus prometheus. Другие исследователи считали, что скелет принадлежит Australopithecus africanus – вида, описанного еще в 1925 году и хорошо представленного в этой же пещерной системе. В общем австралопитеки – группа гомининов, существовавшая в Африке по меньшей мере 4,2 млн лет назад.

Однако новое исследование и возглавляемое австралийскими учеными, пришло к другому выводу. Анализ показал, что анатомические черты Little Foot отличаются как от A. prometheus, так и от A. africanus.

Как пишет The Independent, руководитель исследования доктор Джесси Мартин из Университета Ла Троб в Мельбурне заявил, что речь идет о ранее неизвестном и неописанном виде предка человека. По его словам, скелет не имеет характерных признаков prometheus, но в то же время не соответствует и образцам africanus из Стеркфонтейна.

Мартин, который также работает постдокторантом в Кембриджском университете, предполагает, что открытие может означать не просто новую точку в родовом дереве человека, а целую отдельную ветвь эволюции, о которой ранее не знали.

Исследователи обнаружили ключевые анатомические различия, в частности более длинную затылочную плоскость – участок в нижней задней части черепа. По словам Мартина, основание черепа обычно меняется очень медленно в эволюции, поэтому заметные различия в этой зоне с большой вероятностью свидетельствуют о разных видах.

Ученые в научной статье American Journal of Biological Anthropology называют особенно удивительным то, что возможный новый вид был фактически скрыт на виде, ведь Little Foot является самым полным ископаемым предком человека из известных науке. Они считают, что это дает уникальный шанс точнее определить его место в эволюционном древе.

Авторы работы не стали официально переименовывать скелет. Они отметили, что право назвать новый вид логичнее оставить команде, которая более двух десятилетий занималась раскопками и анализом Little Foot.

Отдельные споры ведутся и вокруг возраста находки. Часть исследователей датирует скелет 3,67 млн лет, тогда как другие настаивают, что он не может быть старше 2,8 млн лет. Рональда Кларка, который открыл скелет, пригласили прокомментировать новые выводы.