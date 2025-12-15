Скелет Little Foot, уперше публічно представлений у 2017 році, вважається найповнішим зразком Australopithecus, знайденим на сьогодні. Його рештки, зокрема кістки стопи, виявили ще у 1994 році в печерній системі Стеркфонтейн у Південній Африці. Подальші розкопки тривали понад 20 років. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на The Guadian.

Чому Little Foot можуть визнати окремим видом?

Керівник робіт, палеоантрополог Рональд Кларк з Університету Вітватерсранда, раніше відносив Little Foot до виду Australopithecus prometheus. Інші дослідники вважали, що скелет належить до Australopithecus africanus – виду, описаного ще у 1925 році та добре представленого в цій самій печерній системі. Загалом австралопітеки – група гомінінів, що існувала в Африці щонайменше 4,2 млн років тому.

Однак нове дослідження і очолене австралійськими вченими, дійшло іншого висновку. Аналіз показав, що анатомічні риси Little Foot відрізняються як від A. prometheus, так і від A. africanus.

Як пише The Independent, керівник дослідження доктор Джессі Мартін з Університету Ла Троб у Мельбурні заявив, що йдеться про раніше невідомий і неописаний вид предка людини. За його словами, скелет не має характерних ознак prometheus, але водночас не відповідає й зразкам africanus зі Стеркфонтейна.

Мартін, який також працює постдокторантом у Кембриджському університеті, припускає, що відкриття може означати не просто нову точку в родовому дереві людини, а цілу окрему гілку еволюції, про яку раніше не знали.

Дослідники виявили ключові анатомічні відмінності, зокрема довшу потиличну площину – ділянку в нижній задній частині черепа. За словами Мартіна, основа черепа зазвичай змінюється дуже повільно в еволюції, тому помітні відмінності в цій зоні з великою ймовірністю свідчать про різні види.

Вчені у науковій статті American Journal of Biological Anthropology називають особливо дивовижним те, що можливий новий вид був фактично прихований на виду, адже Little Foot є найповнішим викопним предком людини з відомих науці. Вони вважають, що це дає унікальний шанс точніше визначити його місце в еволюційному дереві.

Автори роботи не стали офіційно перейменовувати скелет. Вони зазначили, що право назвати новий вид логічніше залишити команді, яка понад два десятиліття займалася розкопками та аналізом Little Foot.

Окремі суперечки точаться і навколо віку знахідки. Частина дослідників датує скелет 3,67 млн років, тоді як інші наполягають, що він не може бути старшим за 2,8 млн років. Рональда Кларка, який відкрив скелет, запросили прокоментувати нові висновки.