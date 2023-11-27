Мелвілл-хаус – велична будівля в графстві Файф, де під час Другої світової війни розміщувалися солдати, а згодом відкрили школу-інтернат. Після того, як на її території в 1952 році було знайдено перший артефакт, на цьому ж місці відшукали ще кілька інших стародавніх предметів. Тривало це аж до 1984 року – вчителі та учні приносили кожну нову знахідку музейним кураторам та експертам, які ідентифікували статуї як давньоєгипетські. Але ніхто не міг з'ясувати, як вони там опинилися.

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Розгадка

Це захоплююча колекція, яка ще більше посилюється таємничістю її походження в цій країні,

– каже головна кураторка відділу Стародавнього Середземномор'я в Національному музеї Шотландії, де зберігається більшість об'єктів, Маргарет Мейтленд.

Загалом навколо Мелвілл-хаусу було знайдено 18 давньоєгипетських предметів — єдині артефакти такого роду, офіційно задекларовані та описані в Шотландії. Стародавня колекція включає майже 4000-річну голову статуї, вирізану з червоного пісковика, яку Мейтленд назвала "шедевром єгипетської скульптури", а також кілька бронзових і керамічних статуеток, датованих різними періодами історії – від 1069 року до нашої ери до 30 року до нашої ери, безпосередньо перед тим, як римляни захопили Єгипет.



12 з 18 предметів, знайдених на території школи / Фото National Museums Scotland

Але як же артефакти опинилися в цих місцях?

Згідно з останніми даними, дослідники вважають, що їх привіз Александер Леслі-Мелвілл, який мав титул лорда Балгоні — молодий спадкоємець дому Мелвіллів, який подорожував до Єгипту в 1856 році й помер через рік після повернення до Великої Британії. Припускають, що він придбав колекцію під час своїх подорожей, оскільки консули та антикварні дилери часто продавали античні артефакти іноземцям у цей період. Тоді люди – ні в Єгипті, ні в інших країнах – не ставилися до археологічних знахідок з таким трепетом та увагою, як сьогодні. Відомі випадки, коли вчені просто викидали якісь знахідки, якщо вважали їх дріб'язковими. Хай там як, але після смерті лорда Балгоні члени його сім'ї, ймовірно, перенесли предмети до господарської будівлі, яку згодом знесли, і забули про цінні артефакти. Сьогодні це було б нечувано.



Глазурована керамічна статуетка, що зображає єгипетську богиню Ісіду, яка годує свого сина Гора / Фото National Museums Scotland



Зображення ока Гора / Фото National Museums Scotland

Відкриття давньоєгипетських артефактів, які були поховані в Шотландії понад сто років, свідчить про масштаби колекціонування старожитностей у 19 столітті та його складну історію. Це був захоплюючий виклик – дослідити та ідентифікувати такий різноманітний спектр артефактів,

– каже Маргарет Мейтленд.

На жаль, це лише припущення. Імовірно, точних даних про цю загадку ми ніколи не отримаємо. Однак навіть такі крихти інформації, як вивчення поїздок давніх власників будинку та співставлення їх з часовими періодами, дозволяє поглянути на цю історію по-новому.