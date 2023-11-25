Скарб був знайдений під час розкопок перед будівництвом заводу. Наразі досліджено лише 334 монети, найстаріша з яких походить з Китаю і датується 175 роком до нашої ери, а найновіша – 1265 роком нашої ери.

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Деталі

Монети були знайдені в 1 060 пачках, кожна з яких містила близько 100 монет. На найстарішій монеті викарбувано китайський напис "Баньлян". Монети "Баньлян" були поширені в Китаї близько 2 200 років тому. Напис перекладається як "половина унції".

По всій Японії було знайдено багато скарбів монет, а деякі з них були навіть більші, ніж цей. Переважно самі схованки відносяться до 13-16 століть, але вони містять монети з різних періодів історії. Річ у тім, що лише наприкінці сьомого століття японці вперше почали виробляти власну металеву валюту, формуючи монети за зразком китайських – з квадратними отворами посередині.

Отвір використовувався для того, щоб люди могли нанизувати велику кількість монет, зазвичай по 100 монет на нитку,

– каже Ітан Сігал, доцент історії Мічиганського державного університету, який не брав участі у розкопках.



Як можна бачити на знімках, знайдені монети мають отвори / Фото Влада міста Маебасі/Eiichi Tsunozu



Пачки монет / Фото Влада міста Маебасі/Eiichi Tsunozu

Як пояснює вчений, японці карбували власні монети до середини 10-го століття, але потім припинили робити це через зміни в економіці та недостатнє постачання мідної руди. Замість них іноді використовували китайські монети. Сігал також каже, що він не здивується, якщо багато з цих монет виявиться з династії Північна Сун (960-1127 роки). Північні Сун виготовили велику кількість монет, але після того, як на початку 12 століття їх захопила кочова група під назвою Чжурчженей, їхні монети втратили цінність, і люди охочіше використовували їх для купівлі товарів за кордоном.



Монети, знайдені в землі / Фото Влада міста Маебасі/Eiichi Tsunozu

Хто й коли їх заховав

Такий сховок міг слугувати банком, або виконувати певне символічне значення – наприклад, релігійне, як жертва богам. Крім того, їх могли заховати, щоб вберегти під час війни, адже така кількість грошей важить чимало і з собою їх не візьмеш.

Учені, можливо, зможуть визначити, коли було закопано скарб, і навіть хто його закопав. Остання з поки що досліджених монет датується 1265 роком, що свідчить про те, що скарб міг бути похований незадовго після цього. Це був період Камакура, коли воїни Японії відігравали все більшу роль, встановлюючи сьогунат (система, в якій імператор фактично дозволяв правити сьогуну, або військовому губернатору) зі штаб-квартирою в Камакурі, недалеко від сучасного Токіо. За словами археологів, місцезнаходження скарбу та часовий період "вказують, що ті, хто його закопав, були воїнами з цього регіону".

Однак датування скарбу може бути передчасним, оскільки було досліджено лише невелику кількість монет, і він може містити монети, датовані пізніше 1265 року.



Монети, знайдені в землі / Фото Влада міста Маебасі/Eiichi Tsunozu