Водолаз досліджував води біля берегів Сардинії. Десятки тисяч бронзових монет римської епохи він знайшов захованими у морських водорослях.
Дивіться також Поряд із легендарною теракотовою армією знайшли рештки колісниці, запряженої вівцями
Деталі
Чоловік одразу ж повідомив владу про знахідку, яка була зроблена неподалік від міста Арзачена. Виходячи з розташування скарбу, експерти вважають, що схованка може бути пов'язана з іще не виявленою корабельною аварією.
Початкові оцінки за вагою скарбу становлять від 30 000 до 50 000 одиниць. Лише чотири з них пошкоджені, але навіть вони містять розбірливі написи, включаючи дати і обличчя. Інші монети збереглися напрочуд добре.
Римські монети / Фото Міністерство культури Італії
Подальше дослідження археологів показало, що фоли – тип великих монет, які використовувалися в Римській і Візантійській імперіях – були викарбувані в період між 324 і 340 роками нашої ери і перебувають у "винятковому і рідкісному стані збереження", як зазначено в заяві Міністерства культури Італії. Монети були в обігу під час правління римського імператора Костянтина Великого, яке тривало з 306 по 337 рік нашої ери.
Римські монети / Фото Міністерство культури Італії
Римські монети / Фото Міністерство культури Італії
Римські монети / Фото Міністерство культури Італії
Скарб, знайдений у водах Арзачени, є одним з найважливіших відкриттів нумізматичних знахідок за останні роки і ще раз підкреслює багатство і важливість археологічної спадщини в глибинах наших морів,
– каже Луїджі Ла Рокка, генеральний директор з питань археології, образотворчого мистецтва і ландшафту на Сардинії.
Судячи з усього, археологи вивчили ще не всі монети. Попереду ще довгий процес реставрації та консервації знайдених монет. Крім того, імовірно, вчені спробують знайти залишки затонулого судна.