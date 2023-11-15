Водолаз досліджував води біля берегів Сардинії. Десятки тисяч бронзових монет римської епохи він знайшов захованими у морських водорослях.

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Чоловік одразу ж повідомив владу про знахідку, яка була зроблена неподалік від міста Арзачена. Виходячи з розташування скарбу, експерти вважають, що схованка може бути пов'язана з іще не виявленою корабельною аварією.

Початкові оцінки за вагою скарбу становлять від 30 000 до 50 000 одиниць. Лише чотири з них пошкоджені, але навіть вони містять розбірливі написи, включаючи дати і обличчя. Інші монети збереглися напрочуд добре.



Римські монети / Фото Міністерство культури Італії

Подальше дослідження археологів показало, що фоли – тип великих монет, які використовувалися в Римській і Візантійській імперіях – були викарбувані в період між 324 і 340 роками нашої ери і перебувають у "винятковому і рідкісному стані збереження", як зазначено в заяві Міністерства культури Італії. Монети були в обігу під час правління римського імператора Костянтина Великого, яке тривало з 306 по 337 рік нашої ери.



Римські монети / Фото Міністерство культури Італії



Римські монети / Фото Міністерство культури Італії



Римські монети / Фото Міністерство культури Італії

Скарб, знайдений у водах Арзачени, є одним з найважливіших відкриттів нумізматичних знахідок за останні роки і ще раз підкреслює багатство і важливість археологічної спадщини в глибинах наших морів,

– каже Луїджі Ла Рокка, генеральний директор з питань археології, образотворчого мистецтва і ландшафту на Сардинії.

Судячи з усього, археологи вивчили ще не всі монети. Попереду ще довгий процес реставрації та консервації знайдених монет. Крім того, імовірно, вчені спробують знайти залишки затонулого судна.