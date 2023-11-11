Першим про цю знахідку написав англомовний сайт China Daily, який належить Комуністичній партії Китаю. Зі його даними, останки були знайдені в "західній гробниці" на місці мавзолею імператора Цінь Ши Хуан-ді, в декількох милях на північний схід від міста Сіань в провінції Шеньсі.

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Археолог Цзян Веньсяо, який керує розкопками гробниці, розповів, що основна конструкція колісниці згнила після того, як пролежала в землі понад 2 000 років. Сам мавзолей датується третім століттям до нашої ери. Команда знайшла рештки шести скелетів овець, на яких були прикріплені пристосування для тяги колісниці, тому вони й зробили висновок, що це була колісниця, запряжена вівцями.



Скелети овець / Dayoo News

Колісниці, запряжені кіньми, і вози, запряжені волами, були поширені в стародавньому Китаї, але колісниця, запряжена вівцями, є надзвичайно рідкісною знахідкою, каже Веньсяо. Вони з'являються в китайській історії, а також у китайських легендах. Засновник династії Західна Цзінь, імператор У (або Сима Янь), який правив з 266 по 290 рік нашої ери, за переказами, щоночі їздив у запряженій вівцями кареті навколо свого палацового комплексу і спав там, де зупинялися вівці. Ця практика може бути джерелом сучасної китайської фрази "шукати удачі в овечому возі" – кажуть, що імператор мав гарем із 10 000 дружин, і, схоже, саме так Сіма Янь вибирав серед них собі дружину.

Веньсяо представив знахідки на Четвертому конгресі китайської археології, який відбувся в Сіані в жовтні. Команда сподівається, що лабораторний аналіз поховальної камери західної гробниці, який наразі триває, допоможе їм визначити, хто був там похований.



Наразі невідомо, хто був похований у "західній гробниці" / Фото Dayoo News

Окрім колісниці, запряженої шістьма вівцями, археологи розкопали чотириколісну дерев'яну колісницю, запряжену, ймовірно, кіньми, й оснащену орнаментованою прямокутною парасолькою. За словами Веньсяо, це найдавніша з коли-небудь знайдених колісниць такого типу. Вони також знайшли безліч мідних артефактів, пов'язаних з колісницями та кіньми, а також залізні інструменти й мідну зброю, що дозволило по-новому поглянути на період, коли вперше почали з'являтися залізні знаряддя праці.

Нагадаємо, мавзолей імператора Цінь Ши Хуан-ді, який правив з 221 по 210 рік до нашої ери і вважається першим імператором об'єднаного Китаю, розкинувся на площі близько 26 квадратних кілометрів, його будівництво тривало 38 років. Три величезні ями на території мавзолею вміщують понад 8 000 скульптур у натуральну величину, які зображують солдатів імператора та їхніх коней – так звану Теракотову армію.