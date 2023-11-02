Що знайшли

Унікальний скарб золотих прикрас археологи датували 17-18 століттям. Найімовірніше, він пов'язаний з історичними подіями часів Гетьманщини.

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Як розповів виданню ZAXID.NET співробітник Інституту археології В’ячеслав Баранов, схованку виявили на місці колишнього білоцерківського замку, який у ті часи був важливим оборонним об'єктом козаків. На горі розташовувались фортечні споруди, тоді як люди жили переважно внизу.

Всього колекція складається з 12 золотих предметів загальною вагою близько 28 грамів та перламутрового бісеру. Їх знайшли схованими в невеликий керамічній посудині.

Скарб часів Гетьманщини — вкрай рідкісна знахідка, яка має велике наукове та суспільне значення. Вона ілюструє значний розвиток матеріальної культури населення України, підкреслює високий рівень ювелірного мистецтва Козацької держави,

– пишуть на сторінці Інституту.



Керамічний горщик / Фото Інститут археології НАН України



Золота прикраса / Фото Інститут археології НАН України



Золота прикраса / Фото Інститут археології НАН України

Археологи пояснюють, що подібні знахідки є великою удачею, оскільки в часи визвольних змагань "більшість таких скарбів була переплавлена ще тоді". Імовірно, горщик із цінностями сховали перед в очікуванні якоїсь небезпеки.

Всі предмети вже передали до фондів Археологічного музею на зберігання, вони поповнять його експозицію. Але коли артефакти покажуть широкій публіці, поки не кажуть.

Дрібні золоті та перламутрові знахідки / Фото Інститут археології НАН України

У тому ж культурному шарі знайшли й інші предмети козацької доби: кістяні накладки з зображенням лицаря, монети польсько-литовської доби та московської держави, а також багато козацьких люльок і прикрас.

Були на цьому ж місці й артефакти періоду Русі – фрагментована кераміка, скляні браслети, пряслиця, бронзові фібули. Також досліджено одне поховання того ж часу, але деталей про його рештки наразі немає.