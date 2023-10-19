Франц Цан зробив цю знахідку в серпні, збираючи металобрухт для неназваного фермера в північно-східному місті Гюттінген. Поряд із прикрасами на щойно зораному фермерському морквяному полі лежали скам'янілі рештки давніх тварин.

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Що відомо

Серед знахідок – намисто з 14 бронзових дисків з шипами, два спіральних персні і понад 100 крихітних бурштинових намистин розміром приблизно з шпилькову головку, які Зан обережно витягнув з ґрунту за допомогою пінцета.

Серед інших предметів, розкиданих по полю внаслідок, імовірно, оранки, були бронзовий наконечник стріли, шматки відшліфованої руди, амоніт (вид вимерлих морських молюсків), акулячий зуб, продірявлений ведмежий зуб і гірський кришталь.



Персні, знайдені на полі / Фото Canton Thurgau



Намисто з бронзи / Фото Canton Thurgau

Знайшовши артефакти, Зан зв'язався з місцевим Управлінням археології, щоб детальніше дослідити скарби. Археологи визначили, що ювелірні вироби були "типовою біжутерією", яку носили жінки близько 1500 року до нашої ери, в епоху бронзи.

Археологи описали шиповані диски як "особливо привабливі" й зазначили, що між кожним диском були нанизані металеві спіралі, які утримували диски на відстані одне від одного. Кожен такий диск також мав отвір, що дозволяло нанизувати їх на нитку.



Намисто з бронзи / Фото Canton Thurgau

Жодних людських останків у цьому місці не виявили. Археологи вважають, що предмети були поховані всередині мішка або іншого типу органічного контейнера, який з часом розклався. Незалежно від того, як вони були поховані, дослідники вважають, що ці предмети були особливими для їхнього власника і могли розглядатися як такі, що мають захисний або цілющий ефект, подібний до амулету.

Попередня археологічна знахідка в Геттінгені кілька років тому виявила поселення бронзової доби, яке містило залишки споруд, побудованих на палях. Їх датували приблизно 1000 роком до нашої ери.

Новознайдені артефакти наразі реставруються і наступного року будуть виставлені в Музеї археології у Фрауенфельді.