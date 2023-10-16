Як можна собі уявити, крихкість матеріалу й настільки тривалий час його зберігання зробили неможливим розгортання сувою, а тим більше його читання. Але штучний інтелект знайшов спосіб зробити навіть це.

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ШІ читає сувій

У березні вчені з Університету Кентуккі розпочали проєкт Vesuvius Challenge, оприлюднивши тисячі рентгенівських знімків обвуглених сувоїв Геркуланума разом із ненавченим програмним забезпеченням зі штучним інтелектом, яке можна використовувати для інтерпретації сканів. Подальшу роботу взяли на себе студенти й ентузіасти.

Наразі на перемогу в цих перегонах претендують двоє студентів зі США та Німеччини. Люк Фаррітор і Юсеф Надер незалежно одне від одного ідентифікували слово "πορϕυρας" (або "porphyras"), що означає "пурпуровий" – це перше повне слово, яке вдалося розшифрувати за допомогою ШІ. У Стародавньому Римі пурпуровий був важливим кольором, який часто уособлював багатство і статус. Це слово могло стосуватися одягу або рангу, хоча для того, щоб знати напевно, потрібен подальший аналіз сусідніх слів і речень.

Фаррітор навчив модель машинного навчання розпізнавати дрібні тріщинки, що вказують на мазки чорнила. ШІ виявив більше таких тріщин і, відповідно, мазків чорнила.

Надер пішов іншим шляхом. Він учив ШІ розпізнавати фігури, схожі на літери.

Маючи достатню кількість навчальних даних, ці механізми ШІ здатні помічати найдрібніші зміни текстури на рентгенівських знімках, виявляючи мазки чорнила, невидимі для людського ока. Дослідники сподіваються, що незабаром буде виявлено ще більше.



Невидимі людському оку літери були покращені за допомогою рентгену в цифровому вигляді, а потім розпізнані за допомогою виявлення слідів потрісканого чорнила в закритому сувої / Фото Vesuvius Challenge

Головний приз проєкту Vesuvius Challenge – 700 000 доларів. Він дістанеться тому, хто зможе прочитати чотири або більше уривків з одного з цих згорнутих сувоїв.

Поховані після виверження Везувію у 79 році ці сувої були знайдені лише у 18 столітті, коли робітники натрапили на залишки розкішної вілли, яка, можливо, належала Луцію Кальпурнію Пізо Цезоніну, тестю Юлія Цезаря.