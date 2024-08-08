Експерти переконані, що бульбашка штучного інтелекту ось-ось лусне

Фондовий ринок пережив важкий тиждень: масовий розпродаж акцій, спричинений значною мірою побоюванням рецесії на Уолл-стріт і високими відсотковими ставками, спровокував спад. Однією з найбільш постраждалих галузей стала індустрія ШІ, де ціни на акції гігантів високих технологій, таких як Microsoft, Google, Nvidia та Meta, різко впали.

Станом на понеділок клас технологічних гігантів, відомих як "Чудова сімка" (Magnificent Seven) – список, до якого також входять Amazon, Apple і Tesla, – втратив сукупно 650 мільярдів доларів. Чи означає це, що лопається мильна бульбашка хайпу навколо штучного інтелекту? Деякі експерти стверджують, що так.

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Що відбувається

Реакція індустрії штучного інтелекту на падіння ринку є значною, враховуючи, скільки грошей компанії та інвестори вклали в цю технологію. За оцінками Vox, індустрія штучного інтелекту оцінюється в трильйон доларів. З таким обсягом інвестицій можна було б подумати, що вона матиме такий економічний результат, який допоможе легко пережити ринковий спад. Однак, очевидно, що це не так, тож експерти б'ють на сполох.

Дослідник акцій Річард де Шазаль у своєму аналізі каже, що протягом останнього року або близько того, безперервна успішна діяльність "Чудової сімки" виправдовувала високі оцінки, але зараз усе дещо сповільнилося. Хоча нові продукти продовжують виходити, люди вже звикли й навіть говорять про те, що ШІ їм не так потрібен, як багато хто очікував. Тож великі технологічні компанії починають сповільнюватися й просідати.

Іншими словами, якщо трильйонна індустрія, що переживає золоту лихоманку, так легко зазнає краху через незначну непередбачуваність, то скільки насправді коштує ця індустрія? Навіть аналітики Goldman Sachs, схоже, згодні з тим, що в падінні цього тижня є певна провина штучного інтелекту.

Це не означає, що продукти генеративного ШІ, такі як ChatGPT від OpenAI або AI Overview від Google, раптово зникнуть. Але зараз компанії, що займаються розробкою ШІ, проїдають гори готівки, але ще не створили продукт, який можна легко монетизувати і який до того ж не припускався би прикрих помилок, часом надзвичайно дурнуватих. Це не та бізнес-модель, що викликає довіру.

Прихильники технології стверджують, що ШІ – це майбутнє, і в цілому це може бути правдою. Однак останні події сигналізують про те, що цей ринок, що поки перебуває на стадії зародження, все ще більше схожий на картковий будиночок, аніж на щось міцне.