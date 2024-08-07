Як це буде

LG, Samsung та інші південнокорейські технологічні компанії змагаються за шматок швидкозростаючого ринку освітніх технологій, використовуючи прагнення країни до впровадження штучного інтелекту в класах і шукаючи можливості за кордоном. Починаючи з 2023 року, LG встановила "класи майбутнього" в школах вісімнадцяти міст по всій Південній Кореї.

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Нещодавно ми могли бачити демонстрацію ефективності одного з таких класів у школі поблизу Сеула. Там робот CLOi відповідав на запитання учнів про те, що робити на літніх канікулах, і грав музику Бетховена на їхнє прохання.



"Класи майбутнього" від LG оснащені цифровими дошками, пов'язаними з роботами-асистентами на основі штучного інтелекту / Фото Nami Matsuura/Nikkei Asia

Тепер ініціатива отримала розвиток з прийняттям Південною Кореєю цифрових підручників зі штучним інтелектом, які будуть запроваджені в новому навчальному році, що розпочнеться в березні 2025 року. Отримають їх 5 мільйонів учнів від початкової до старшої школи. За даними Міністерства освіти, ця програма є першою у своєму роді у світі, а LG є однією з понад 60 компаній, які беруть участь у її розробці.

За допомогою цих підручників рівень знань учнів буде оцінюватися за допомогою штучного інтелекту. Тим, хто відстає, буде надаватися додатковий матеріал, а більш просунутим учням — матеріал вищого рівня. Віртуальна реальність також буде додана до уроків.

Підручники зі штучним інтелектом будуть пов'язані з широким спектром супутніх продуктів і послуг, від інтернет-інфраструктури до електронних дошок. У червні Samsung оголосила про випуск нового дисплея з генеративним ШІ, призначеного для шкіл. Вчителі можуть давати голосові команди з будь-якого місця в класі, і ШІ автоматично записуватиме або підбиватиме підсумки уроків. За словами компанії, вчителі більше не застрягатимуть у передній частині класу, що дозволить їм підходити до учнів і приділяти їм більше уваги наодинці.



CLOi від LG допоможуть вчителям та учням у Південній Кореї / Фото LG Electronics