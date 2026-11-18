Cambridge Dictionary обрав слово human («людина», «людський») словом 2026 року. У словнику пояснюють, що розвиток штучного інтелекту змушує переосмислювати людську природу та відмінності між людьми й машинами.

За поясненням Cambridge Dictionary, значення та вживання слова human набули особливої ваги в епоху чатботів. Штучний інтелект змінює спосіб, у який люди говорять про власну природу, а саме слово дедалі частіше використовують, щоб відрізнити людську діяльність від роботи комп’ютерних систем. Про це пише The Guardian.

Чому саме human стало словом року

Словник визначає human як наявність якостей, недоліків і почуттів, властивих людям, на відміну від богів, тварин або машин.

Редактор Cambridge Dictionary Колін Макінтош зазначив, що розвиток ШІ змушує людей замислюватися над тим, які здібності вони можуть втратити, якщо дедалі більше покладатимуться на автоматизовані системи. Це стосується різних сфер – від математичних досліджень до навчання маленьких дітей.

За його словами, поширення складених слів на кшталт human-made («створений людиною») також демонструє прагнення чіткіше відокремити людську творчість і працю від результатів роботи штучного інтелекту.

Професорка Рейчел Адамс, експертка з управління ШІ та прав людини Кембриджського університету, зауважила, що поява нових технологій повертає суспільство до давніх філософських питань: ким ми є та що означає бути людиною. Вона наголосила, що відповіді на них ніколи не були остаточними, але саме пошук цих відповідей залишається спільним для людей.

Які ще слова потрапили до списку претендентів

Серед інших кандидатів на звання слова року були терміни, пов’язані з технологіями. Зокрема, agent – так називають ШІ-системи, здатні самостійно виконувати завдання, іноді без безпосереднього контролю людини.

До списку також увійшло слово analogues, яке стосується аналогових, тобто нецифрових, способів діяльності. Серед нетехнологічних претендентів був wholesome – прикметник для опису чогось, що позитивно впливає на фізичний, моральний або емоційний стан людини. Цього місяця Collins English Dictionary назвав словом року mogging. Воно означає перевершувати когось або затьмарювати інших за певними якостями.

Технологічний вплив помітний і серед нових слів, які Cambridge Dictionary додав до свого словника. Одне з них – looksmaxxing: прагнення зробити свою зовнішність максимально привабливою. Цей термін часто пов’язують з онлайн-спільнотами так званої маносфери.

Інший новий вислів – aura farming. Він описує поведінку, спрямовану на створення образу людини з привабливою, цікавою та гідною захоплення особистістю, зокрема в соціальних мережах.