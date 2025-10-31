Прощавай, Photoshop: Canva поєднала три дизайнерські платформи в одну й зробила її безплатною

Поки Adobe проводить презентації нових ШІ-функцій, компанія Canva здійснила революцію на ринку професійного дизайну. Вона об'єднала свої ключові додатки – Affinity Photo, Designer і Publisher – у єдину універсальну програму, яка тепер назавжди доступна абсолютно безплатно для всіх користувачів. Цей крок є прямим викликом домінуванню Adobe Creative Cloud та її моделі підписки.

Що пропонує нова уніфікована платформа Affinity?

Комплекс програм Affinity, який не так давно став частиною Canva, був повністю переосмислений і перезапущений як єдина, потужна програма, яка містить усе необхідне для ілюстрації, редагування фотографій та верстки. Цей уніфікований додаток (який іноді згадується як Affinity v3 або Affinity Studio) покликаний стати альтернативою інструментам Adobe, таким як Photoshop, Illustrator та InDesign, кожен з яких окремо коштує дуже дорого, пише 24 Канал з посиланням на DesignWeek.

Поєднання інструментів і продуктивність

Нова програма поєднує векторні інструменти, схожі на Adobe Illustrator або Inkscape, з можливостями редагування зображень, зіставними з GIMP, Adobe Photoshop або Krita, і сервісами для верстання друкованих матеріалів, таких як книги, постери, буклети, візитки тощо. Раніше для цих завдань потрібно було купувати та перемикатися між трьома окремими програмами (Affinity Designer, Photo та Publisher). Тепер же користувачі можуть переходити між різними режимами роботи – Вектор, Піксель чи Макет – за допомогою спеціальних вкладок у верхній частині вікна, залишаючись в одному робочому просторі.



Ви можете самостійно обрати потрібні вкладки й дуже швидко перемикатися між потрібними наборами функцій. Робоче середовище змінюватиметься, залежно від обраної вкладки / Скриншот 24 Каналу

Програма побудована на новому, високопродуктивному рушії. Розробники стверджують, що він забезпечує ультрашвидку та плавну роботу, дозволяючи виконувати "неруйнівні редагування" в режимі реального часу. Завдяки цій оптимізації, Affinity може обробляти проєкти з тисячами шарів та підтримувати деталізоване редагування при неймовірному масштабуванні до 10 000 000%, пише PetaPixel.

Кастомізація і сумісність

Одним зі значних функціональних оновлень стала можливість глибокої кастомізації. Користувачі можуть персоналізувати інтерфейс, вибираючи та комбінуючи інструменти з будь-яких режимів Affinity, що дозволяє створювати власний робочий простір під конкретні проєкти чи завдання. Ці унікальні конфігурації можна зберігати, експортувати та навіть обмінюватися ними з іншими.

Щодо файлів, то нова програма використовує єдиний, неруйнівний та універсальний тип файлу. Крім того, Affinity зберігає підтримку імпорту та роботи з основними галузевими форматами, включаючи PSD (Photoshop), AI (Illustrator), PDF, SVG, TIFF та IDML. Крім того, запустили новий формат .af, над яким уже жартує весь англомовний дизайнерський світ, оскільки це скорочення означає одне нецензурне висловлювання.



Експорт результатів роботи з Affinity / Фото Affinity

Можливості

За своїми можливостями Affinity не поступається програмам Adobe. Тут ви знайдете всі знайомі функції, які виглядають і працюють дуже схоже або ідентично. Це знижує поріг входження в нову програму.



Вкладка "Ретуш" / Скриншот 24 Каналу



Вкладка "Типографія" / Скриншот 24 Каналу

Великим мінусом є відсутність української мови. Наразі наявні основні європейські мови, а також турецька і китайська.

Модель монетизації та ШІ-функції

Canva обіцяє, що додаток Affinity буде "цілком безкоштовним, назавжди". Керівництво Affinity наголошує, що це не маркетинговий трюк, і немає жодної урізаної версії або прихованих платежів. Проте, щоб користуватися програмою, необхідно мати обліковий запис Canva.

Єдина платна частина – це доступ до інструментів генеративного штучного інтелекту, які доступні через Canva AI Studio. До цих функцій, які прискорюють рутинні кроки, входять "Генеративне заповнення", "Розширити та редагувати" та "Видалення фону". Вони відкриваються лише для користувачів із платною преміум-підпискою на Canva. При цьому Canva та Affinity запевняють, що інструменти ШІ розроблені з урахуванням конфіденційності, а робота, виконана в додатках Affinity, не використовуватиметься для навчання моделей штучного інтелекту, зазначає Ars Technica.



Хоча частина функцій Canva AI є платними, багато інших можливостей ШІ можна отримати безкоштовно / Скриншот 24 Каналу

Доступність та доля старих версій

Новий Affinity доступний для операційних систем Windows (як для x86, так і для Arm) та macOS (як для Apple Silicon, так і для Intel). Також є можливість надсилати проєкти Affinity безпосередньо на платформу Canva. Версія для планшетів iPad з'явиться найближчим часом, але ви вже можете безплатно встановити окремо всі три програми.

Для користувачів, які раніше придбали окремі програми Affinity версії V1 або V2, є можливість продовжувати ними користуватися, оскільки сервери активації залишаться в мережі. Однак ці старі версії більше не отримуватимуть оновлень у майбутньому.

Важливо знати, що файли, створені в новому форматі Affinity v3, не можуть бути відкриті або відредаговані у старих версіях.

