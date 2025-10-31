Прощай, Photoshop: Canva объединила три дизайнерские платформы в одну и сделала ее бесплатной

Пока Adobe проводит презентации новых ИИ-функций, компания Canva совершила революцию на рынке профессионального дизайна. Она объединила свои ключевые приложения Affinity Photo, Designer и Publisher – в единую универсальную программу, которая теперь навсегда доступна абсолютно бесплатно для всех пользователей. Этот шаг является прямым вызовом доминированию Adobe Creative Cloud и ее модели подписки.

Что предлагает новая унифицированная платформа Affinity?

Комплекс программ Affinity, который не так давно стал частью Canva, был полностью переосмыслен и перезапущен как единая, мощная программа, которая содержит все необходимое для иллюстрации, редактирования фотографий и верстки. Это унифицированное приложение (которое иногда упоминается как Affinity v3 или Affinity Studio) призвано стать альтернативой инструментам Adobe, таким как Photoshop, Illustrator и InDesign, каждый из которых отдельно стоит очень дорого, пишет 24 Канал со ссылкой на DesignWeek.

Сочетание инструментов и производительность

Новая программа сочетает векторные инструменты, похожие на Adobe Illustrator или Inkscape, с возможностями редактирования изображений, сопоставимыми с GIMP, Adobe Photoshop или Krita, и сервисами для верстки печатных материалов, таких как книги, постеры, буклеты, визитки и тому подобное. Ранее для этих задач нужно было покупать и переключаться между тремя отдельными программами (Affinity Designer, Photo и Publisher). Теперь же пользователи могут переходить между различными режимами работы – Вектор, Пиксель или Макет – с помощью специальных вкладок в верхней части окна, оставаясь в одном рабочем пространстве.



Вы можете самостоятельно выбрать нужные вкладки и очень быстро переключаться между нужными наборами функций. Рабочая среда будет меняться, зависимости от выбранной вкладки / Скриншот 24 Канала

Программа построена на новом, высокопроизводительном движке. Разработчики утверждают, что он обеспечивает ультрабыструю и плавную работу, позволяя выполнять "неразрушающие редактирования" в режиме реального времени. Благодаря этой оптимизации, Affinity может обрабатывать проекты с тысячами слоев и поддерживать детализированное редактирование при невероятном масштабировании до 10 000 000%, пишет PetaPixel.

Первый взгляд на обновление: видео

Кастомизация и совместимость

Одним из значительных функциональных обновлений стала возможность глубокой кастомизации. Пользователи могут персонализировать интерфейс, выбирая и комбинируя инструменты из любых режимов Affinity, что позволяет создавать собственное рабочее пространство под конкретные проекты или задачи. Эти уникальные конфигурации можно сохранять, экспортировать и даже обмениваться ими с другими.

Что касается файлов, то новая программа использует единый, неразрушающий и универсальный тип файла. Кроме того, Affinity сохраняет поддержку импорта и работы с основными отраслевыми форматами, включая PSD (Photoshop), AI (Illustrator), PDF, SVG, TIFF и IDML. Кроме того, запустили новый формат .af, над которым уже шутит весь англоязычный дизайнерский мир, поскольку это сокращение означает одно нецензурное выражение.



Экспорт результатов работы с Affinity / Фото Affinity

Возможности

По своим возможностям Affinity не уступает программам Adobe. Здесь вы найдете все знакомые функции, которые выглядят и работают очень похоже или идентично. Это снижает порог вхождения в новую программу.



Вкладка "Ретушь" / Скриншот 24 Канала



Вкладка "Типография" / Скриншот 24 Канала

Большим минусом является отсутствие украинского языка. Сейчас имеются основные европейские языки, а также турецкий и китайский.

Модель монетизации и ИИ-функции

Canva обещает, что приложение Affinity будет "полностью бесплатным, навсегда". Руководство Affinity отмечает, что это не маркетинговый трюк, и нет никакой урезанной версии или скрытых платежей. Однако, чтобы пользоваться программой, необходимо иметь учетную запись Canva.

Единственная платная часть – это доступ к инструментам генеративного искусственного интеллекта, которые доступны через Canva AI Studio. К этим функциям, которые ускоряют рутинные шаги, входят "Генеративное заполнения", "Расширить и редактировать" и "Удаление фона". Они открываются только для пользователей с платной премиум-подпиской на Canva. При этом Canva и Affinity уверяют, что инструменты ИИ разработаны с учетом конфиденциальности, а работа, выполнена в приложениях Affinity, не будет использоваться для обучения моделей искусственного интеллекта, отмечает Ars Technica.



Хотя часть функций Canva AI являются платными, многие другие возможности ИИ можно получить бесплатно / Скриншот 24 Канала

Доступность и судьба старых версий

Новый Affinity доступен для операционных систем Windows (как для x86, так и для Arm) и macOS (как для Apple Silicon, так и для Intel). Также есть возможность отправлять проекты Affinity непосредственно на платформу Canva. Версия для планшетов iPad появится в ближайшее время, но вы уже можете бесплатно установить отдельно все три программы.

Для пользователей, которые ранее приобрели отдельные программы Affinity версии V1 или V2, есть возможность продолжать ими пользоваться, поскольку серверы активации останутся в сети. Однако эти старые версии больше не будут получать обновлений в будущем.

Важно знать, что файлы, созданные в новом формате Affinity v3, не могут быть открыты или отредактированы в старых версиях.

Разработчик представляет новую программу: видео на английском