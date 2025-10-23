OpenAI щойно анонсувала свій ШІ-браузер Atlas, а вже оголошує про низку оновлень

Щойно випустивши ChatGPT Atlas, компанія OpenAI вже анонсувала першу хвилю значних оновлень, щоб зробити свій браузер конкурентним на фоні Chrome, Edge та Opera. Розробники планують додати низку нових інструментів і покращити наявні функції, щоб зробити користувацький досвід ще більш зручним та персоналізованим.

Які оновлення отримає ChatGPT Atlas?

Менш ніж через два дні після запуску нового веббраузера ChatGPT Atlas, який має стати конкурентом для Google Chrome, керівник проєкту Адам Фрай розповів про майбутні нововведення. За його словами, команда активно працює над покращенням продукту, реагуючи на відгуки перших користувачів, пише 24 Канал з посиланням на The Verge.

Найближчими тижнями браузер отримає функції, звичні для багатьох популярних аналогів. Серед них – створення кількох профілів користувачів, групування вкладок та опціональний блокувальник реклами.

Також планується розширити меню закладок і додати нові комбінації клавіш для спрощення навігації.

Крім цього, розробники додадуть можливість автоматично відновлювати закріплені вкладки після перезапуску й копіювати текст безпосередньо з бічної панелі, що було одним із найчастіших запитів.

Значні зміни торкнуться і ключових функцій, що базуються на штучному інтелекті. Наприклад, вбудований ШІ-агент, доступний поки що лише для передплатників ChatGPT Plus та Pro, працюватиме швидше. Його функція паузи стане надійнішою, а інтеграція з такими сервісами, як Google Drive та хмарна версія Excel, покращиться.​

Бічна панель з чат-ботом, яка дозволяє взаємодіяти зі штучним інтелектом, не залишаючи поточної сторінки, також буде оновлена, пише Digit. Вона отримає змінений інтерфейс, який спростить керування проєктами та перемикання між різними моделями ШІ.

Сам браузер Atlas позиціонується як інструмент, що перетворює вебсерфінг на інтерактивну розмову, де вбудований асистент допомагає аналізувати інформацію, порівнювати товари й виконувати інші завдання. Функція "пам'яті" дозволяє браузеру запам'ятовувати контекст із відвіданих сайтів для надання більш релевантних відповідей. Для вирішення проблем сумісності OpenAI також розпочала співпрацю з сервісом 1Password.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про вразливість ШІ-браузерів на прикладі Comet від Perplexity. Він може стати жертвою шахраїв, що наражає на небезпеку персональні дані та фінанси користувачів. Дослідження показало, що агентські ШІ-браузери легко піддаються фішингу та іншим видам шахрайства, а також не здатні розпізнати підроблені сайти або фішингові листи. Крім того, вони надзвичайно вразливі до так званої ін'єкції промпту. Вже є свідчення про те, що новий браузер OpenAI має ті ж самі проблеми.