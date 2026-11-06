Чоловік показав ChatGPT своїй дружині, а вона почала планувати з ним його вбивство

Шеріл Гейтс із Північної Кароліни звинувачують у замаху на вбивство чоловіка. Він подав до суду на OpenAI, стверджуючи, що ChatGPT допоміг дружині скласти план отруєння.

Що розповідає позов

У жовтні велике журі висунуло Шеріл Гейтс звинувачення в замаху на вбивство першого ступеня шляхом "забруднення харчових продуктів". Приблизно за тиждень до цього її чоловік Джеймс подав позов до вищого суду округу Сан-Франциско проти OpenAI та її керівника Сема Альтмана. Він стверджує, що компанія не встановила технічних запобіжників, які зупинили б розмови дружини з чат-ботом, навіть коли її запити стали явно підозрілими, пише Ars Technica.

Позивач Джеймс працює в кібербезпеці, а з Шеріл вони разом уже 10 років і виховують двох дітей. Колись вона сиділа вдома з дітьми, але два роки тому повернулася до роботи через фінансові труднощі. Шеріл працює педіатричною ерготерапевткою, і щоразу їй доводилося годинами складати звіти про нових пацієнтів. Щоб полегшити їй роботу, Джеймс порадив скористатися ChatGPT для шаблонів. За кілька місяців вона вже щодня просила чат-бот допомогти з побутом: підібрати заняття для дітей чи обговорити ідеї для городу.

Згодом через фінансовий тиск подружжя заговорило про розлучення. За словами Джеймса, юриста він не наймав. Проте з чат-логів, до яких отримала доступ поліція, він дізнався, що чат-бот роздмухував необґрунтовані страхи дружини. Він нібито вигадував нові причини боятися чоловіка й змальовував його схильним до контролю та агресивним, хоча в Джеймса немає ні кримінального минулого, ні документально підтвердженої історії проблем із психікою.

Що саме робив чат-бот?

Спершу Шеріл пояснювала, що вивчає отрути для самозахисту, бо боїться чоловіка. За позовом, ChatGPT не припинив розмову, а детально відповідав на її запити. Щонайменше у 25 обмінах повідомленнями вона цікавилася темою, а потім розрахунки стали стосуватися людини вагою близько 90 кілограмів.

Також бот нібито підказав, як приховати отруту в напої, який Джеймс пив зранку, і запевнив, що вона зможе назавжди видалити чати. У позові це називають неправдою щодо того, як сервіс зберігає дані.

Як розкрили справу?

Між червнем і вереснем 2025 року Шеріл нібито кілька разів намагалася отруїти чоловіка. Він помітив, що його енергетики, які він пив щоранку, стали гіркими на смак. Під час найтяжчої спроби Джеймс хворів 72 години. Він відчував "серцеві симптоми, сильне тремтіння, стріляючий біль у животі, сильну слабкість та сплутаність свідомості настільки глибоку, що не міг формувати зв'язні текстові повідомлення". Його 6-річний син навіть записав відео зі станом батька.

Поліцію він викликав, коли знайшов рукописну записку, в якій ішлося про якісь заховані речі та згадано токсичну комбінацію отруйного олеандру та п'яти медичних препаратів. У верхній частині цієї записки Шеріл написала нагадування для себе очистити всі розмови з ChatGPT і вийти з акаунта. Там також були перелік доз, способи доставки, як непомітно проколоти банку енергетика і перелічені такі наслідки, як "втрата свідомості при проковтуванні" та "смертельний результат".

Слідчі переглянули відео сина потерпілого, а також помітили на дні банки енергетика білий порошковий осад. Потім вони перевірили 10 банок того самого енергетика з магазину й не знайшли в жодній подібного осаду, після чого видали ордер на арешт.

Під час обшуку поліція виявила капсули, шприци, ваги, набір для наповнення капсул, рукавички, отруйне насіння рицини та GPS-трекер під автомобілем Джеймса.

OpenAI вже співпрацює

У позові, який подали особисто проти Сема Альтмана, стверджувалося, що генеральний директор OpenAI надавав пріоритет прибутку над безпекою, послаблюючи запобіжні заходи.

Журналістам у компанії повідомили, що співпрацюють з поліцією:

Безпека – головний пріоритет. Ми заблокували цього користувача й передали інформацію правоохоронцям у межах розслідування,

– прокоментував представник OpenAI.

Потерпілий тепер просить компенсацію, штрафні санкції, судову заборону та так зване алгоритмічне вилучення. Ще Джеймс хоче, щоб суд зобов'язав OpenAI виявляти й переривати розмови, де користувачі планують насильство проти конкретних людей. Крім того, позов звинувачує Альтмана в ослабленні обмежень щодо відповідей про нелегальні речовини. Адвокатка Джеймса наголошує, що такі продукти створені так, щоб експлуатувати емоції користувачів й утримувати їхню увагу.

Через отруєння чоловік тепер страждає від посттравматичного стресового розладу, безсоння, емоційного виснаження, а також від економічних і репутаційних збитків.