Новий витік інформації стверджує, що OpenAI працює над загальносвітовим запуском дешевшого тарифного плану для ChatGPT. Цей крок може зробити ексклюзивні можливості штучного інтелекту доступними для набагато ширшої аудиторії користувачів по всьому світу, хоча початково ця підписка нібито цілилась лише на Індію.

Що відомо про новий тариф?

Нові дані свідчать про значно ширші плани компанії. Зокрема, у коді панелі інструментів GPT було виявлено поки що прихований заклик "Спробувати Go", що активується через тестову функцію, пише 24 Канал з посиланням на допис Тібора Благо, комп'ютерного інженера з ШІ-стартапу AIPRM.

Найцікавішою деталлю є вартість, адже раніше ми бачили її лише в рупіях, а тепер вона демонструється в доларах США, євро та фунтах стерлінгів.

Згідно з витоком, ціна підписки становитиме всього 4 долари, 4 євро або 3,50 фунта стерлінгів. Це різко контрастує з 20 доларами, які є мінімальною ціною сьогодні.

Наявність цін у кількох ключових валютах є вагомим доказом того, що OpenAI готується до глобального запуску цього тарифу, а не до локального експерименту. Такий низький ціновий поріг може стати вирішальним фактором для багатьох користувачів, які досі вагалися щодо оформлення платної підписки через її вартість. За ціною, трохи вищою за чашку кави, мільйони людей можуть отримати доступ до розширених можливостей, що перевищують базовий безкоштовний функціонал.

Поки що невідомо, які саме переваги входитимуть у план ChatGPT Go, але він, імовірно, пропонуватиме менші можливості, ніж підписка за 20 доларів, посідаючи проміжне місце між безкоштовною версією та планом Plus.

Можна припустити, що користувачі Go отримають швидші відповіді, доступ до новіших моделей з певними обмеженнями або можливість лімітовано користуватися деякими преміум-інструментами. Це дозволить OpenAI залучити нову аудиторію, не знижуючи привабливості повноцінної підписки Plus.

Окрім роботи над новим тарифом, OpenAI також впроваджує покращення для поточних користувачів. У налаштуваннях вебверсії ChatGPT з'явилася нова функція "Швидкість голосу" для голосового режиму. Вона дозволяє регулювати темп мовлення асистента за допомогою повзунка в діапазоні від 0,5x (уповільненого) до 2,0x (прискореного). Це невелике, але важливе оновлення робить взаємодію з чат-ботом більш комфортною та персоналізованою, даючи змогу налаштувати швидкість відповідей відповідно до власних уподобань.