Новая утечка информации утверждает, что OpenAI работает над общемировым запуском более дешевого тарифного плана для ChatGPT. Этот шаг может сделать эксклюзивные возможности искусственного интеллекта доступными для гораздо более широкой аудитории пользователей по всему миру, хотя изначально эта подписка якобы целилась только на Индию.

Что известно о новом тарифе?

Новые данные свидетельствуют о значительно более широких планах компании. В частности, в коде панели инструментов GPT было обнаружено пока скрытый призыв "Попробовать Go", что активируется через тестовую функцию, пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Тибора Благо, компьютерного инженера из ИИ-стартапа AIPRM.

Самой интересной деталью является стоимость, ведь раньше мы видели ее только в рупиях, а теперь она демонстрируется в долларах США, евро и фунтах стерлингов.

Согласно утечке, цена подписки составит всего 4 доллара, 4 евро или 3,50 фунта стерлингов. Это резко контрастирует с 20 долларами, которые являются минимальной ценой сегодня.

Наличие цен в нескольких ключевых валютах является весомым доказательством того, что OpenAI готовится к глобальному запуску этого тарифа, а не к локальному эксперименту. Такой низкий ценовой порог может стать решающим фактором для многих пользователей, которые до сих пор колебались по оформлению платной подписки из-за ее стоимости. По цене, чуть выше чашки кофе, миллионы людей могут получить доступ к расширенным возможностям, превышающим базовый бесплатный функционал.

Пока что неизвестно, какие именно преимущества будут входить в план ChatGPT Go, но он, вероятно, будет предлагать меньшие возможности, чем подписка за 20 долларов, занимая промежуточное место между бесплатной версией и планом Plus.

Можно предположить, что пользователи Go получат более быстрые ответы, доступ к более новым моделям с определенными ограничениями или возможность лимитировано пользоваться некоторыми премиум-инструментами. Это позволит OpenAI привлечь новую аудиторию, не снижая привлекательности полноценной подписки Plus.

Кроме работы над новым тарифом, OpenAI также внедряет улучшения для текущих пользователей. В настройках веб-версии ChatGPT появилась новая функция "Скорость голоса" для голосового режима. Она позволяет регулировать темп речи ассистента с помощью ползунка в диапазоне от 0,5x (замедленного) до 2,0x (ускоренного). Это небольшое, но важное обновление делает взаимодействие с чат-ботом более комфортным и персонализированным, позволяя настроить скорость ответов в соответствии с собственными предпочтениями.