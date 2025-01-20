Новий ШІ зможе міркувати: OpenAI завершила розробку потужної AI-моделі o3-mini
- OpenAI завершила розробку мовної моделі o3-mini, планує запуск API та ChatGPT найближчими тижнями.
- Нова модель o3-mini та майбутня модель o3 демонструють вищу продуктивність, очікується залучення нових інвестицій та розширення аудиторії.
- OpenAI представила бета-версію функції Scheduled Tasks in ChatGPT, що конкурує з персональними асистентами.
Генеральний директор OpenAI Сем Альтман оголосив про завершення розробки мовної моделі o3-mini, яка буде запущена найближчими тижнями. Компанія також планує одночасний запуск API та ChatGPT, врахувавши відгуки користувачів.
OpenAI представила нове покоління мовних моделей o3 та o3-mini ще в грудні минулого року, назвавши їх найрозумнішими серед існуючих рішень штучного інтелекту, повідомляє 24 Канал.
А тим часом Штучний інтелект допоміг знайти "революційні" протиотрути від зміїних укусів
На що здатна нова розробка
Нові моделі демонструють вищу продуктивність і розширені можливості в порівнянні з моделлю o1, яка була представлена у вересні 2024 року.
За словами представників компанії, OpenAI планує випустити o3-mini до кінця січня 2025 року, а повноцінний реліз більш потужної моделі o3 відбудеться пізніше.
Очікується, що нові можливості штучного інтелекту перевершать попередні версії нейромереж, що сприятиме залученню нових інвестицій і розширенню аудиторії користувачів.
Крім того, цього тижня OpenAI представила бета-версію нової функції Scheduled Tasks in ChatGPT. Нова можливість одним махом "вбила" десятки стартапів, які зосереджувалися на наданні схожого функціоналу. Також це показало намір OpenAI конкурувати з персональними асистентами, такими як Siri та Alexa.